За год с лишним в Йемене свыше 2300 человек погибли от холеры 

Эль-Кувейт, 20 июля /Синьхуа/ — За минувшие 13 месяцев в Йемене зафиксировано около 1,12 млн случаев с подозрением на заражение холерой, от эпидемии уже погибли 2311 человек. Такие данные опубликовал Детский фонд ООН /ЮНИСЕФ/ в четверг в социальной сети.
По информации фонда, структуры здравоохранения и спасательные бригады проводят всемерную борьбу с распространением холеры в Йемене, однако их усилиям препятствуют с каждым днем ухудшающаяся система здравоохранения и другие проблемы, вызванные военным конфликтом.
На протяжении трех с лишним лет из-за войны и беспорядков в Йемене наблюдается очень серьезная нехватка продуктов питания, лекарств и других гуманитарных грузов; в стране свирепствуют холера и дифтерия.
Напомним, что в сентябре 2014 года формирования хуситов /хути/ захватили столицу Йемена Сану, затем — южные районы страны, в результате чего президент Абд-Раббу Мансур Хади бежал в Саудовскую Аравию. Последняя в марте 2015 года при поддержке союзников развернула военную операцию под кодовым названием «Буря решимости» против хуситов. —0—