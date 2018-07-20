За год с лишним в Йемене свыше 2300 человек погибли от холеры

По информации фонда, структуры здравоохранения и спасательные бригады проводят всемерную борьбу с распространением холеры в Йемене, однако их усилиям препятствуют с каждым днем ухудшающаяся система здравоохранения и другие проблемы, вызванные военным конфликтом.

На протяжении трех с лишним лет из-за войны и беспорядков в Йемене наблюдается очень серьезная нехватка продуктов питания, лекарств и других гуманитарных грузов; в стране свирепствуют холера и дифтерия.