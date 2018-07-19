Около 425 тыс. подключений к Wi-Fi сделали посетители вокзалов городов-участников ЧМ-2018 в ходе турнира

Около 425 тыс. раз подключились к бесплатному Wi-Fi посетители вокзалов в городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 г. во время проведения турнира — с 14 июня по 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Транстелеком».

Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда Калининграда и «В период с 14 июня по 15 июля 2018 г. посетители железнодорожных вокзалов в городах-организаторах подключались к бесплатному Wi-Fi около 425 тыс. раз, что на 80% больше, чем в среднем за месяц. Объем скачанного за время чемпионата мира в России трафика на вокзалах Москвы Сочи , Нижнего Новгорода, Самары , Ростова-на-Дону, Екатеринбурга Саранска на 13% превысил среднемесячные показатели и составил около 40 Тбайт», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшую активность по количеству подключений к сети продемонстрировали посетители Ярославского, Ленинградского, Курского и Казанского вокзалов Москвы, а также Московского вокзала в Санкт-Петербурге. В пятерку лидеров по объему скачанного трафика помимо московских вокзалов вошел «Калининград Южный». При этом на вокзале Волгограда посетители заходили в интернет через Wi-Fi в три раза чаще, чем обычно, а в Нижнем Новгороде количество сессий подключения превысило обычные показатели в 10 раз.

«Потребляемый интернет-трафик во время ЧМ-2018 вырос практически на всех вокзалах страны. Наибольший рост отмечен на вокзалах Нижнего Новгорода (рост в пять раз) и Саранска (рост в 2,5 раза). Также среди лидеров по относительному приросту трафика оказались Казанский вокзал в Москве и Московский вокзал в Санкт-Петербурге», — пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что к старту ЧМ-2018 «Транстелеком» реализовал возможность авторизации в Wi-Fi сетях на железнодорожных вокзалах городов-организаторов ЧМ-2018 по номеру проездного документа. В первую очередь, нововведение было ориентировано на иностранных гостей, у которых может не оказаться SIM-карты российского мобильного оператора. Этой возможностью в отчетный период воспользовались около 10 тыс. иностранных гостей. Городами-лидерами по авторизации в беспроводной сети по номеру билета стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара и Ростов-на-Дону.