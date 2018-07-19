«Я только спросить». Почему мы так одержимы очередями

Уимблдонский турнир, который закончился на этих выходных, казалось бы, связан только с теннисом. Как бы не так. Чтобы попасть на одну из главных спортивных площадок мира, гости должны выстоять знаменитую очередь.

Вместе с билетом на игру вам выдают 30-страничную книгу с правилами нахождения в очереди, в которой указано все — от максимального размера вашей сумки до типа посуды, из которой вы можете пить колу.

Фото: Quartz

Немного цифр

30 минут: На это время человек может выйти из очереди Уимблдона, чтобы сходить в туалет или купить воды.

37 миллиардов: Столько часов в год американцы тратят на очереди.

2 часа, 54 минуты: Среднее время ожидания в день открытия аттракциона по «Стражам галактики» в Диснейленде, Калифорния.

30 тысяч: Столько людей простояли в очереди в день открытия первого «Макдоналдса» Москве . Это был мировой рекорд первого рабочего дня в истории «Макдоналдс».

Очередь в «Макдоналдс» в Москве, 31 января 1990 года. Фото: Александр Земляниченко / AP Photo

6000: Столько людей стояли в очереди в день открытия IKEA в Лондоне в 2005 году.

35%: Количество людей, недооценивающих то, сколько времени они провели в очереди.

Gif-анимация: Quartz

1837: Год первого исторического описания очереди в книге Томаса Карлейля «Французская революция».

7 минут: Согласно опросу Timex, среднее время, которое американцы проводят в очереди в кофейне.

Привлекательность очереди

Согласно Нику Хасламу, профессору психологии из Мельбурнского университета, очередь — это социальная норма, существующая из-за дисбаланса между спросом и предложением — когда спрос превышает предложение, очередь поощряет равенство. «Люди предпочитают стоять в очереди, потому что это справедливо», — сказал он.

GIF-анимация: Quartz

В исследовании Университета штата Канзас говорится, что нашу одержимость очередями можно обосновать принципами дефицита и социального одобрения — когда предмет очень желанный, потому что его сложно получить (как новая модель iPhone), и когда мы делаем что-то, поскольку все так делают.

Это объясняет, почему мы готовы стоять в очереди дольше, если за нами стоят другие — потому что когда мы видим, что другие претендуют на наше место, оно кажется нам еще ценнее, рассказал The Guardian психолог Адриан Фернэм.

Наука очередей

Исследователи годами пытались понять, как заставить людей выстраиваться в очередь более разумным способом. В начале XVIII века датский инженер Агнер Краруп Эрланг опубликовал работу, описывающую «теорию очередей». Он работал на автоматической телефонной станции и хотел понять, сколько телефонных линий он должен купить, чтобы, когда люди хотели позвонить кому-то, для них всегда была доступна линия и все были счастливы.

Эрланг спроектировал модель для оптимизации времени, проведенного в очереди. До него такой модели не было. С тех пор разработанные им уравнения применяются везде — от выбора количества кроватей в больнице до сокращения времени удержания и найма телефонных операторов.

Правдивые истории об очередях

Очереди — глобальное явление, однако то, как мы в них стоим, определяет, кем мы являемся и где находимся. Издание Quartz попросило коллег из других стран рассказать, как обстоят дела с очередями там.

🇲🇽 Чтобы выстоять в очереди в жаркую погоду, нужно быть очень мужественным. Вы можете подумать, что в жару все будут стоять в очереди на определенном расстоянии друг от друга, но это совсем не про Латинскую Америку. Все время вы находитесь в невероятной близости к другим потным телам. В Мексике опытные люди носят с собой складной вентилятор, который привлекает завистливые взгляды остальных. — Ана Кампой, репортер.

🇿🇦 В Южной Африке люди смирились с неизбежностью очередей и стали проще к ним относиться. Они редко отвлекают себя чтением или игрой в Candy Crush. Вместо этого они смотрят пустым взглядом вдаль и просто ждут. Возможно, здесь играет роль свободное отношение южноафриканцев ко времени или их понимание того, что не стоит связываться с бюрократическим «перерывом на обед». — Линси Чател, репортер из Йоханнесбурга

Фото: Quartz

🇵🇭 На Филиппинах очередь является показателем социального положения: в самом начале обычно стоят либо люди в возрасте, либо богачи. Те, кому позволяют средства, платят за приоритетное обслуживание или за то, чтобы постояли вместо них. Пожилым людям (жителям Филиппин старше 60) также разрешено пропускать очереди. Правительство выдает им специальное удостоверение пожилого гражданина, которое позволяет им пропускать очереди в банках, кинотеатрах, ресторанах быстрого питания и даже туалетах. — Анна Кито, репортер.

🇳🇬 Длина очереди в Нигерии ничего не говорит о ее настоящем размере. Поэтому когда вы заходите в банк и видите у кассы несколько человек, не думайте, что вам повезло. Многие нигерийцы бронируют места в очереди, предупреждая об этом человека впереди, и садятся на скамейку, пока не наступит их черед. — Йоми Казим, репортер из Западной Африки.

🇨🇳 Очередь в материковом Китае выявляет сильные различия между поколениями. Люди постарше пережили плановую экономику и дефицит продуктов; и они видят в очереди часть правительственной пропаганды построения гражданского общества. Тем не менее, наглость — второе счастье. Люди предполагают, что каждый при возможности будет лезть без очереди, поэтому ожидание автобуса на остановке может быстро превратиться в хаос, если кто-то захочет срезать. В то же время молодые люди более терпеливы. Они готовы часами стоять в очереди в день открытия самого большого в мире Starbucks Шанхае , выпуска нового iPhone или концерта любимого исполнителя. Они не переживают, как их родители, о том, что окажутся последними в очереди и останутся без еды. — Юю Чжоу, репортер.

🇮🇹 Итальянцы считают, что не умеют стоять в очередях. Существует стереотип, что Италия — страна людей, которые всегда лезут без очереди, не думают о впереди стоящих и считают, что пропуск очереди — признак глубокого интеллекта. Иногда в адрес людей, рвущихся без очереди, можно услышать фразу «типичный итальянец». На самом деле, все не так ужасно, как это описывают. Конечно, люди время от времени пытаются проскочить без очереди, но не чаще, чем в других странах, и они также раздражают этим других. — Аннализа Мерелли, репортер.

Серпантинная очередь

«Серпантинная очередь», как на паспортном контроле в аэропортах, движется быстрее, чем несколько отдельных очередей — но что еще важнее, она лучше воздействует на моральное состояние ожидающих.

Серпантинная очередь на Эйфелеву башню. Фото: Reuters/Philippe Wojazer

Профессор из Массачусетского технологического института Дик Ларсон, также известный как «Доктор Очередь» — «пожалуй, самый главный последователь теории массового обслуживания», согласно изданию Slate. Однажды он отправился на конференцию, посвященную этой теме, и очередь на регистрацию сильно затянулась. Что решили ученые?

«Мы встали в «серпантинную очередь»», — сказал Ларсон.

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