Количество участников турнира по керлингу в дабл-миксте на ОИ-2022 увеличено до 10 команд

ТАСС , 19 июля. Количество участников турнира по керлингу среди смешанных пар на Олимпийских играх 2022 года в Пекине увеличится до 10 команд. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации керлинга.

"Турнир по керлингу среду смешанных пар был отличным дебютом на прошедших Олимпийских играх 2018 года. Мы очень рады, что Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел наше предложение об участии еще двух пар и принял положительное решение", — сказала президент Международной федерации керлинга Кейт Кейтнесс

Турнир по керлингу среди смешанных пар впервые был включен в список олимпийских дисциплин на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане. В турнире приняли участие восемь команд.

Российские керлингисты Александр Крушельницкий Анастасия Брызгалова завоевали бронзовые медали в данной дисциплине на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, было обнаружено наличие мельдония, затем Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей. Срок дисквалификации Крушельницкого должен определить CAS, который 19 сентября будет выносить решение от имени Всемирной федерации керлинга.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.