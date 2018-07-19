Ещё
Количество участников турнира по керлингу в дабл-миксте на ОИ-2022 увеличено до 10 команд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Количество участников турнира по керлингу в дабл-миксте на ОИ-2022 увеличено до 10 команд 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 июля. Количество участников турнира по керлингу среди смешанных пар на Олимпийских играх 2022 года в Пекине увеличится до 10 команд. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации керлинга.
"Турнир по керлингу среду смешанных пар был отличным дебютом на прошедших Олимпийских играх 2018 года. Мы очень рады, что Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел наше предложение об участии еще двух пар и принял положительное решение", — сказала президент Международной федерации керлинга Кейт Кейтнесс.
Турнир по керлингу среди смешанных пар впервые был включен в список олимпийских дисциплин на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане. В турнире приняли участие восемь команд.
Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзовые медали в данной дисциплине на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, было обнаружено наличие мельдония, затем Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей. Срок дисквалификации Крушельницкого должен определить CAS, который 19 сентября будет выносить решение от имени Всемирной федерации керлинга.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
ТАСС: последние новости
Суд продлил арест начальнику отдела МЧС - фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" "Ъ": Минфин подготовил план по систематизации антисанкционного законодательства Медведев: срок выдачи сертификата на материнский капитал будет сокращен до 15 дней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми75
Российская база в Сирии уничтожила НЛО181
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»95
В Хабаровске умер российский миллиардер39
Россиянка пустила труп мужа на кабачки13
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение