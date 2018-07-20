Эксперты: ЧМ-2018 краткосрочно повлияет на экономику РФ и долгосрочно — на имидж страны

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Прямой эффект Чемпионата мира по футболу на российский ВВП будет краткосрочным, однако долгосрочное влияние ЧМ-2018 проявится в виде положительного влияния на имидж страны и интереса к культуре России со стороны туристов, считают эксперты.

XXI Чемпионат мира по футболу прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. По предварительным данным Ростуризма, страну посетили 2,9 млн иностранных болельщиков. Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал ЧМ-2018 в России «лучшим чемпионатом мира в истории».

По данным Ассоциации туроператоров России, общий вклад ЧМ-2018 в ВВП России составил более 850 млрд рублей, а ускорить рост российской экономики чемпионат может в 2018 году на 0,2-0,3 п.п., полагает главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин . «Я думаю, будет краткосрочный фон, по крайней мере где-то 0,2-0,3% должен быть из-за роста объема торговли, предоставленных услуг, роста потребительского спроса», — прогнозирует Кузьмин. По оценкам ЦБ РФ , вклад чемпионата в годовой темп прироста ВВП России во втором квартале может достичь 0,1-0,2 п.п.

Туристический бум Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу привлек около 5 млн туристов и в буквальном смысле в сотни раз увеличил туристический поток в некоторых городах страны. Так, например, для Саранска показатель взлетел в 235 раз. В Калининграде Екатеринбурге иностранный турпоток вырос в 10 раз, в Волгограде — в 15 раз, подсчитал Ростуризм . При этом авиакомпании в период чемпионата мира по футболу перевезли почти 16 млн пассажиров, заявлял на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор «Транспортной дирекции — 2018» Кирилл Поляков

Наплыв туристов в Россию привел к заметному улучшению динамики внутреннего спроса. В частности, по данным Сбербанка , расходы иностранцев в европейской части России за время чемпионата составили около $1,5 млрд Таким образом, расходы иностранцев удвоились по сравнению с тем же периодом 2017 года, когда в РФ проводился Кубок Конфедераций. Кроме того, впечатляющие данные предоставила ФНС . Так, туристы за время ЧМ-2018 оформили tax free на покупки на общую сумму 943,8 млн рублей.

Ранее на этой неделе Росстат опубликовал первые экономические индикаторы за июнь, отражающие заметное улучшение динамики спроса. Так, рост оборота розничной торговли ускорился до 3% г/г (против 2,4% в мае). Минэкономразвития объяснило эти данные Росстата активизацией потребительского спроса и дополнительным позитивным эффектом от проведения чемпионата мира по футболу. «Улучшение динамики розничной торговли — еще одно позитивное следствие чемпионата мира по футболу», — соглашается экономист "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александр Исаков

Краткосрочный эффект

Несмотря на всплеск потребительского спроса, прямое влияние ЧМ-2018 на динамику ВВП России будет краткосрочным. По оценке Минэкономразвития, прирост спроса в ходе ЧМ-2018 не окажет существенного влияния на макроэкономические показатели. «По предварительной оценке Минэкономразвития России, дополнительный прирост совокупного спроса непосредственно в период проведения ЧМ-2018 будет ограниченным и не окажет существенного влияния на ключевые макроэкономические переменные, в том числе на инфляцию», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЭР.

По мнению профессора кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им Г. В. Плеханова Натальи Зайцевой , обычно туристический приток приводит к увеличению числа рабочих мест, но этот эффект длится лишь короткий период времени. «Текущая статистика показывает, что рост количества рабочих мест из-за увеличения количества туристов-болельщиков имеет временный эффект, заканчивающийся сразу после завершения подобных крупномасштабных мероприятий, кроме случаев, когда реализуются меры государственной поддержки туризма в конкретном регионе. Например, как это произошло в Сочи после Зимней Олимпиады 2014 года», — поясняет эксперт.

Долгосрочное влияние

2 декабря 2010 года исполком FIFA принял решение передать России право проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. За это время, по оценке экспертов НИУ ВШЭ , Россия направила инвестиции на подготовку к ЧМ на сумму около $12,5 млрд (в пересчете по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2013-2017 годах), или около 0,7% от ВВП России 2017 года и около 1,25% всех инвестиций в экономику России за период 2013-2017 годы. Именно эти инвестиции в инфраструктуру могут оказывать долгосрочное влияние на экономику, считают в МЭР.

"В период подготовки к проведению ЧМ-2018 был осуществлен большой объем инвестиций, причем основная часть средств была направлена не на спортивные объекты, а на инфраструктуру общего назначения — транспортную, телекоммуникационную, энергетическую. Эти вложения окажут позитивное влияние на экономику регионов проведения ЧМ в долгосрочной перспективе, в том числе за счет увеличения потока туристов", — сообщили ТАСС в пресс-службе МЭР.

Кроме того, долгосрочным может оказаться влияние ЧМ-2018 на имидж России за рубежом, а также на уровень патриотизма внутри страны, считают экономисты ВШЭ.

Людмила Коновалова, "Можно ожидать главного нематериального долгосрочного эффекта, связанного со спортивными мероприятиями, — всплеска энтузиазма и патриотизма. В ходе Лондонской Олимпиады 2012 года такой эффект оценили (в частности, на основе превышения спекулятивной цены билетов над официальной и росте курса акций) в размере до $3,4 млрд, что составило около 30% от совокупных затрат на хостинг Игр", — пишут эксперты НИУ ВШЭ Валерий Миронов Алексей Кузнецов в аналитическом обзоре.

На их взгляд, для России особенно важен рост экспорта для ускорения экономического роста. «Увеличения же экспорта можно достичь на базе повышения в ходе ЧМ-2018 узнаваемости бренда „Сделано в России“, на основе беспрецедентных по силе эмоций и охвата аудитории во всех странах мира для рекламы», — полагают экономисты ВШЭ.