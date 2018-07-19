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В перинатальном центре Белгорода умерла беременная женщина
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В перинатальном центре Белгорода умерла беременная женщина 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Следователи организовали проверку по факту гибели в перинатальном центре молодой беременной женщины, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
По предварительным данным, 16 июля 31-летней женщине, находившейся на 30-й неделе беременности, стало плохо, и ее родные вызвали скорую помощь. Пациентку в бессознательном состоянии отвезли в перинатальный центр городской больницы №2, где она через некоторое время умерла.
Медики определили, что причиной смерти женщины стал гемморагический шок — острая кровопотеря. После проведения судебно-медицинской экспертизы правоохранители примут процессуальное решение.
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