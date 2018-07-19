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Роман Амбарцумян уходит с поста директор департамента общественных отношений и информации мэрии Нижнего Новгорода
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Роман Амбарцумян уходит с поста директор департамента общественных отношений и информации мэрии Нижнего Новгорода 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Эту информацию он подтвердил корреспонденту Newsroom24.
Он покидает свой пост с 27 июля по собственному желанию по семейным обстоятельствам.
Ранее сообщалось о том, что Роман Амбарцумян возглавил департамент общественных отношений администрации Нижнего Новгорода 10 июля 2017 года. Он сменил на этом посту Даниила Смирнова.
Роман Амбарцумян родился 31 июля 1980 года. Окончил механико-математический факультет ННГУ, второе образование по специальности «Математические модели в экономике» тоже получил в ННГУ. Также имеет образование по специальности «Связи с общественностью». В разное время был членом различных общественных организаций: президиума «Ассоциации молодых предпринимателей России», политсовета «Молодой гвардии», Нижегородской Молодежной Лиги, Российского Союза Молодежи, Союза студентов ННГУ, «Молодежного Единства». Политтехнолог, директор компании «Айкьюлайн», автор книги «Протоколы предвыборных мудрецов».
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