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ЕК надеется на разрешение конфликта с США по тарифам на сталь и алюминий за 3 года
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ЕК надеется на разрешение конфликта с США по тарифам на сталь и алюминий за 3 года 

Прайм 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 19 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия надеется, что конфликт между ЕС и США по тарифам на импорт стальной и алюминиевой продукции может быть разрешён в течение трёх лет, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
ЕК в ответ на новые пошлины США на стальную и алюминиевую продукцию ввела ряд ответных мер. Среди них — повышение пошлин на ввоз определённых товаров из США в ЕС. При этом некоторые пошлины уже заработали, еще часть может вступить в силу, согласно правилам Всемирной торговой организации, только через несколько лет.
"Наш ответ на тарифы по стали и алюминию имеет три части", — сказала она, напомнив о мерах по ребалансировке ситуации, которые как раз предполагают повышение пошлин на импорт списка товаров из США.
"Мы следуем правилам ВТО. Часть наших мер может вступить в силу только через три года, к этому времени, мы надеемся, этот конфликт уйдет", — сказала она на конференции.
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