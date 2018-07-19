ЕК надеется на разрешение конфликта с США по тарифам на сталь и алюминий за 3 года

ЕК в ответ на новые пошлины США на стальную и алюминиевую продукцию ввела ряд ответных мер. Среди них — повышение пошлин на ввоз определённых товаров из США в ЕС. При этом некоторые пошлины уже заработали, еще часть может вступить в силу, согласно правилам Всемирной торговой организации , только через несколько лет.

"Наш ответ на тарифы по стали и алюминию имеет три части", — сказала она, напомнив о мерах по ребалансировке ситуации, которые как раз предполагают повышение пошлин на импорт списка товаров из США.

"Мы следуем правилам ВТО. Часть наших мер может вступить в силу только через три года, к этому времени, мы надеемся, этот конфликт уйдет", — сказала она на конференции.