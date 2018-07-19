«Будем частыми гостями». «Электроцинк» открыл базу отдыха в Майрамадаге

Приятно вдвойне

В пятницу поздравить многочисленный коллектив крупнейшего промышленного предприятия в регионе пришли представители правительства республики, министерств и ведомств, профильных учебных заведений, профсоюзов. Председатель правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев поблагодарил сотрудников компании за вклад в социально-экономическое развитие республики. Он вручил работникам «Электроцинка» государственные награды.

Также с профессиональным праздником металлургов поздравили министр промышленности и транспорта РСО-А Хайдарбек Бутов и председатель рескома ГМПР Валерий Кумалагов. Генеральный директор завода Игорь Ходыко тепло поздравил металлургов и вручил корпоративные награды. Всего в этот день звания, награды и поощрения получили около 130 работников завода.

Праздник продолжился на следующий день. В субботу открылась обновлённая база отдыха «Металлург» в с. Майрамадаг. Концерт и развлечения для взрослых и детей — несмотря на ненастье, радостно и весело было всем.

Под присмотром камер и спасателей

К ремонтно-строительным работам на базе «Металлург» общей площадью 17 га предприятие приступило осенью прошлого года. За это время заводские службы и подрядные организации проделали большую работу, в том числе обустроили ограждения, заменили электросети, модернизировали подстанцию, смонтировали системы водоснабжения и канализации. Безопасности уделили особое внимание — по всему периметру установили видеонаблюдение, организовали круглосуточную охрану. Работает медпункт с фельдшером, а на озере дежурят спасатели. Для желающих воспользоваться услугами готовой кухни будет работать небольшое кафе.

Теперь в республике, недалеко от столицы, появилось место для комфортного и безопасного досуга на свежем воздухе, где любой желающий может отдохнуть с семьей и друзьями. Уютные беседки, прогулочные дорожки, газоны, лодочная станция, бассейны для взрослых и детей, площадки для пляжного волейбола и футбола и детский игровой комплекс. Проект по созданию комфортных, безопасных и доступных условий для отдыха жителей и гостей республики ОАО «Электроцинк» реализовал по соглашению о социально-экономическом партнёрстве между Республикой Северная Осетия-Алания и ООО «УГМК-Холдинг»

«Наша семья в полном восторге от этого замечательного места, — поделилась первыми впечатлениями нормировщик выщелачивательного цеха Рита Цориева, — теперь мы с мужем и дочкой будем здесь частыми гостями, потому что очень близко к городу, есть все условия для отдыха — и шашлыки можно пожарить, и в бассейне поплавать, и рыбу половить, и в волейбол и футбол поиграть. Это действительно здорово, спасибо нашему заводу за огромную работу и заботу о комфортном досуге работников!».

Миллионы — людям!

База может принимать до 250 человек ежедневно. Проект обошёлся «Электроцинку» в 29,5 млн рублей.

«Цель этих вложений — создание полноценных, комфортных и доступных условий для активного и полезного отдыха жителей и гостей нашей республики на основе имеющихся у предприятия социальных объектов», — говорит Игорь Ходыко.

Гендиректор также сообщил, что работа продолжится — на базе обустроят дорожки для велопрогулок и дополнительные спортивные площадки.