Режим ЧС отменили в Кабардино-Балкарии 

НАЛЬЧИК, 19 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) отменили режим ЧС, который был введен на территории всей республики с 5 июля. Об этом в четверг сообщил журналистам врио начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по КБР Мухамат Анаев.
"Режим ЧС, введенный 5 июля на территории республики, отменен. Все службы переведены в режим «повышенная готовность», — сказал он.
Как сообщалось, в результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Азау возле города Тырныауз на участке с 63 по 104 км. В результате подтопления было прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района с населением около 1,5 тыс. человек. Из-за подтопления надземного газопровода газоснабжение было нарушено у 1,5 тыс. абонентов.