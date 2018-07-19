СМИ: Россия готовит пакет санкций для Украины 

Правительство России разрабатывает пакет санкций против ряда физических лиц и организаций Украины, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в Кабмине РФ. По данным издания, в список будут включены несколько сот бизнесменов, политиков и госслужащих лиц и чуть более ста юридических лиц. Одной из мер воздействия должна стать блокировка их активов в России.
За составление документа, по данным информатора газеты, отвечают Минэкономики, Минпромторг и Минфин, а координирует работу первый вице-премьер Антон Силуанов.
Также планируется с 1 августа ввести запрет на импорт определенных товаров с Украины. Под санкции, вероятнее всего, попадут удобрения, так как ранее Киев ранее ввел ограничений на поставки этой продукции из России.
Ранее Пятый канал рассказывал о введении новых антироссийских санкций на Украине. В «черный список» попали 30 юридических и 11 физических лиц. Среди них — руководитель Центризбиркома Элла Памфилова, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, зампред ЦИК Николай Булаев и многие другие.