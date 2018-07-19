СМИ: Россия готовит пакет санкций для Украины

Правительство России разрабатывает пакет санкций против ряда физических лиц и организаций Украины , сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в Кабмине РФ . По данным издания, в список будут включены несколько сот бизнесменов, политиков и госслужащих лиц и чуть более ста юридических лиц. Одной из мер воздействия должна стать блокировка их активов в России.

Также планируется с 1 августа ввести запрет на импорт определенных товаров с Украины. Под санкции, вероятнее всего, попадут удобрения, так как ранее Киев ранее ввел ограничений на поставки этой продукции из России.