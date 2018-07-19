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«Лестер» оценил защитника «Хетафе» Даконаму в 28 млн евро
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«Лестер» оценил защитника «Хетафе» Даконаму в 28 млн евро 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Хетафе» Джене Даконам имеет вариант продолжения карьеры в Англии. 26-летнего футболиста намерен приобрести «Лестер», сообщает Football Espana. «Лисы» готовы заплатить за игрока 28 миллионов евро. На футболиста также претендует «Севилья», которая ранее сделала предложение в 15 миллионов евро.
«Хетафе» же оценивает защитника в 25 миллионов евро и хочет претендовать еще на 10 млн в виде бонусов.
Ранее в руководстве «Хетафе» заявили, что футболист попросил не рассматривать его продажу в Англию, так как он намерен и дальше выступать в Испании.
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