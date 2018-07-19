«Лестер» оценил защитника «Хетафе» Даконаму в 28 млн евро

Защитник «Хетафе» Джене Даконам имеет вариант продолжения карьеры в Англии . 26-летнего футболиста намерен приобрести «Лестер», сообщает Football Espana. «Лисы» готовы заплатить за игрока 28 миллионов евро. На футболиста также претендует «Севилья», которая ранее сделала предложение в 15 миллионов евро.

«Хетафе» же оценивает защитника в 25 миллионов евро и хочет претендовать еще на 10 млн в виде бонусов.