Наследие рабства: на стройке в Техасе нашли захоронение каторжников

Сотню человеческих останков обнаружили при строительстве образовательного центра в городе Шугар-Ленд , штат Техас. Они могут принадлежать чернокожим заключенным-рабам, гласит официальное заявление местной полиции.

Археологи пришли к выводу, что захоронение относится к концу XIX — началу ХХ века. К слову — «Прокламация об освобождении рабов» Авраама Линкольна была опубликована в 1863 году, а 13-я поправка к Конституции США , отменявшая рабство, вступила в силу в 1865-м.

Отметим, что кладбище вскрыли еще несколько месяцев назад, но лишь недавно эксперты смогли определить примерную дату его создания и предположить, кто мог быть в нем захоронен.

Около ста лет назад в южных штатах США была распространена практика отправки заключенных на частные железные дороги, шахты и крупные плантации. Разумеется, таким рабочим не платили, они терпели нечеловеческие условия и постоянно подвергались опасности, часто погибали. Тысячи афроамериканцев попали в такое «рабство под другим названием», конец которому положили только в 1930-х годах.

Историки отмечают, что заключенных необоснованно приговаривали к каторжным работам, а плантаторы получали дешевую рабочую силу.

Состояние останков, обнаруженных в Техасе, свидетельствует, что эти люди с молодых лет выполняли тяжелую работу. Известно, что в 1885-87 годах многие заключенные трудились на строительстве Капитолия в городе Остин. Других в 1893-1909 годах направляли на Техасскую железную дорогу. Впрочем, о причинах смерти захороненных в Шугар-Ленде историки пока сказать не могут — возможно, они были рабами, но не погибли на стройках, а скончались от естественных причин.

На данный момент археологам удалось обнаружить 95 тел, из них 48 уже эксгумированы. Возраст умерших составлял от 14 до 70 лет, среди них находилась лишь одна женщина. Также из земли извлекли ржавые инструменты и цепи.

Историки отмечают, что подобная находка может серьезно изменить представления об истории Техаса. После завершения всех исследований тела планируют перезахоронить в другом месте.

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