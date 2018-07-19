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Критики оценили главные премьеры этого лета
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Критики оценили главные премьеры этого лета 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes появились первые оценки новых фильмов, которые готовятся выйти в прокат. Ранее критики высоко оценили новую часть «Миссии невыполнима», поставив ей 97% и 8,6 из 10 баллов. Это довольно обещающая оценка, которая порадовала фанатов франшизы и Тома Круза. Премьера «Миссия невыполнима: Последствия» состоится 26 июля 2018.
Второй фильм, который критиков уже порадовал не так сильно, это «Великий уравнитель 2». Ему удалось получить 41% зрительских симпатий и 5,6 баллов из 10. Похоже, посмотревших сиквел этого боевика не вдохновила игра Дэнзела Вашингтона. Премьера в России — 6 сентября 2018.
Но сиквел «Мамма Мия» критикам пришелся по душе. Мюзикл с Мэрил Стрип, Амандой Сайфред, Лили Джеймс и многими другими звездами получил 87% и 6,5 баллов. Премьера состоится 16 августа 2018.
Злата Петрова
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