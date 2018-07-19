Смолов кутит в Сен-Тропе, Дзюба остался в России. Как сборная отдыхает после ЧМ

Футболистам национальных сборных, выступающих летом на крупных турнирах можно позавидовать — практически никакого отдыха, ведь уже через пару недель после чемпионата мира по футболу стартует клубный сезон. Клубы, конечно, идут навстречу уставшим футболистам, предоставляя им несколько лишних дней отдыха.

«Советский спорт» решил выяснить, как же этими днями воспользовались футболисты сборной России. Для этого мы заглянули в социальные сети.

Можно не начинать❤️

Публикация от Sergey Ignashevich (@ignashevich4)

10 Июн 2018 в 1:35 PDT Роман Зобнин с семьей отправился отдыхать в теплые края. Свое точное место дислокации игрок разглашать не хочет — ни геометки на фото, ни хэштега-подсказки.

Отдыхаем!☀️💦🏖 Скоро снова в бой!⚽️🔴⚪️ @zoobninaaa наш фотограф❤️

Публикация от Zobnin. R #47 (@zobnin47)

16 Июл 2018 в 9:10 PDT Артем Дзюба из России никуда не уезжал — бродит по улицам вместе с супер-героем, очень похожим на него характером — Дэдпулом. Кстати, Артем уже прибыл в расположение «Зенита» и приступил к подготовке к сезону.

Всем позитива!

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

12 Июл 2018 в 4:33 PDT Игорь Смольников , тоже прибывший уже на тренировочный сбор сине-бело-голубых, устроил своей семье небольшой швейцарско-итальянский отпуск.

Где-то по дороге в Милан❤️😍 #familytime👨‍👩‍👦‍👦

Публикация от Igor Smolnikov (@19smolnikov_official)

13 Июл 2018 в 3:16 PDT Владимир Габулов , обычно проводящий летний отпуск в родной Северной Осетии , на этот раз до Закавказья доехать пока не успел — отдыхает с семьей в Москве

Бинонтæ🙏🏽 #Семья

Публикация от @ vladimir_gabulov

8 Июл 2018 в 10:46 PDT Илья Кутепов тоже предпочел остаться в России — проводит время с семьей. Судя по всему, защитник «Спартака» провел отдых либо в Москве, либо вообще в родном Ставрополе

Семейный ужин 🍽

Публикация от Илья Кутепов (@illson1916)

15 Июл 2018 в 9:03 PDT Марио Фернандес сгонял к себе на родину — в Бразилию . Там он повидался с братом и даже примерил форму другого клуба — поиграл в футбол. Остается надеяться, что в ЦСКА на него не обидятся, хотя обычно в контрактах футболистов прописано, что им нельзя выходить на поле за другие команды, особенно любительские, где можно получить травму.

Serei sempre grato por tudo que faz por mim, irmão!❤️

Публикация от @ jofernandes_9 14 Июл 2018 в 11:40 PDT Антон Миранчук с братом Алексеем устроили себе короткий отпуск в теплых морских краях. Парни тоже решили не уточнять, в какой уютный уголок природы их закинуло. Оба, кстати, уже в клубе — готовятся к матчу за Суперкубок с ЦСКА.

🌴 Chill out Публикация от Anton Miranchuk (@miranchuk__jr60)

11 Июл 2018 в 12:32 PDT Юрий Газинский , не мудрствуя лукаво, вообще решил не уезжать из Сочи после поражения от Хорватов, а провел свой короткий отпуск там. Шутка, конечно, ведь как-то же он оказался в фан-зоне на Воробьевых горах, где Москва чествовала нашу сборную. Потом — вернулся в Сочи.

Отпуск пролетел незаметно😏

Публикация от Gazinskiy Yuriy (@gazinskiy)

Андреем Ворониным. 17 Июл 2018 в 1:45 PDT Александр Самедов тоже решил не ехать далеко, а провести короткий отпуск с друзьями в России. Отдыхал завершивший карьеру в сборной игрок с Денисом Колодиным

Старая гвардия в сборе! #worldcup #worldcup2018 #voronin #samedov #kolodin

Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84)

11 Июл 2018 в 10:06 PDT Денису Черышеву удается продлить отдых, ведь чемпионат Испании стартует чуть позже российского. Один из героев ЧМ-2018 в составе сборной России отправился со своей спутницей жизни (не Ольгой Бузовой) на райский греческий остров Миконос

Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90)

17 Июл 2018 в 12:23 PDT Федор Смолов свои социальные сети из отпуска не обновлял. Но русские есть везде, а тем более в Сен-Тропе, где нашего нападающего и заметили. По сети гуляет не самая приятная история о том, как в одном из ночных клубов какой-то наш соотечественник начал предъявлять Федору за незабитый пенальти. Могло закончиться потасовкой, но смутьяна вовремя оттащили.

Смолов-то всяко умнее крысёныша. Он сразу в Сан Тропе отбыл

— Vladimir Kalita (@VladimirKalita) July 17, 2018