ВКС РФ успешно совершили испытания новейшей ракеты системы ПРО

Новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны (ПРО) успешно прошла испытательный пуск на полигоне Сары-Шаган в Казахстане . Аппарат выполнил сложную программу полета и поразил условную цель. Комплекс параметров полета позволил ликвидировать боеголовку врага на максимальных высоте и расстоянии от охраняемого объекта.

Как сообщает газета ВС России «Красная звезда» со ссылкой на заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько, модернизированное оружие может летать со скоростью около четырех километров в секунду.

Испытания стали одними из «сложнейших», и в мире нет аналогов ракет подобного класса и предназначения. Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства.

Производство и поставки противоракет в части ПВО и ПРО ВКС РФ начнутся в ближайшее время.

Система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ограниченного ядерного удара межконтинентальными баллистическими ракетами или случайных запусков.