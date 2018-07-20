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ВКС РФ успешно совершили испытания новейшей ракеты системы ПРО
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ВКС РФ успешно совершили испытания новейшей ракеты системы ПРО 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
Новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны (ПРО) успешно прошла испытательный пуск на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Аппарат выполнил сложную программу полета и поразил условную цель. Комплекс параметров полета позволил ликвидировать боеголовку врага на максимальных высоте и расстоянии от охраняемого объекта.
Как сообщает газета ВС России «Красная звезда» со ссылкой на заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько, модернизированное оружие может летать со скоростью около четырех километров в секунду.
Испытания стали одними из «сложнейших», и в мире нет аналогов ракет подобного класса и предназначения. Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства.
Производство и поставки противоракет в части ПВО и ПРО ВКС РФ начнутся в ближайшее время.
Система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ограниченного ядерного удара межконтинентальными баллистическими ракетами или случайных запусков.
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