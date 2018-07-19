Весело и бесплатно: маленьких салехардцев зовут играть на улицу

Салехарде будущие педагоги взяли под контроль детский отдых. Акцию «Дворик» специально для маленьких горожан организовали студенты Ямальского многопрофильного колледжа.

Три раза в неделю активисты педагогического отряда, прошедшие обучение в «Школе вожатых», будут помогать детям с пользой провести каникулы. Ребят ждет множество подвижных игр и конкурсов, задания на логику и смекалку.

Педагогический отряд ждет юных салехардцев по понедельникам, средам и пятницам с 18 до 20 часов. Место встречи — пешеходная зона улицы Ленина. По пятницам на площадке проходит большая музыкальная интерактивная программа. Акция проходит в рамках проекта «Лето-2018» и продлится до конца августа.