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Весело и бесплатно: маленьких салехардцев зовут играть на улицу
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Весело и бесплатно: маленьких салехардцев зовут играть на улицу 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В Салехарде будущие педагоги взяли под контроль детский отдых. Акцию «Дворик» специально для маленьких горожан организовали студенты Ямальского многопрофильного колледжа.
Три раза в неделю активисты педагогического отряда, прошедшие обучение в «Школе вожатых», будут помогать детям с пользой провести каникулы. Ребят ждет множество подвижных игр и конкурсов, задания на логику и смекалку.
Педагогический отряд ждет юных салехардцев по понедельникам, средам и пятницам с 18 до 20 часов. Место встречи — пешеходная зона улицы Ленина. По пятницам на площадке проходит большая музыкальная интерактивная программа. Акция проходит в рамках проекта «Лето-2018» и продлится до конца августа.
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