Будет ли революция в России? Как сегодня изучают историю

Сейчас часто можно услышать, что некоторые исторические события столетней давности повторяются, поэтому мысль о том, что революция в 2018 году будет, присутствует на устах многих экспертов.

Можно ли действительно провести параллель? Об этом корреспондент «АиФ в Омске» поговорил с доктором исторических наук Алексеем Сушко. Он преподаёт историю в двух омских вузах.

Обязательный ЕГЭ Наталья Крнеева, АиФ в Омске: Алексей Владимирович, сегодня любят сравнивать современную Россию и её прошлый уклад. Говорят об общем упадке, безработице, митингах и прочем. Схоже ли это с 1917 годом?

Алексей Сушко: Сравнивать можно что угодно, но революция не делается недовольными рабочими и крестьянами — это советская мифологема. Революция творится политической элитой. Почитайте внимательно о феврале 1917 года: именно элита сломала старый строй. Другое дело, что построить новый, основанный на либеральной идеологии, она не смогла. Если возьмёте современную российскую элиту — она не хочет революции, так что её в ближайшей перспективе не будет.

— Вы преподаёте историю в вузе. Интересуются ли предметом студенты?

— Интересуются, но они её не знают. Большинство студентов приходят из школы в технический вуз с «нулевыми» знаниями по истории. Государство провозглашает, что надо людей учить истории, при этом на неё урезаются учебные часы. Осенью прошлого года в Москве состоялся Первый съезд преподавателей истории в вузах России, где большинство участников прямо говорили об этом. Мы в Омске обсуждали его итоги.

Реальная ситуация с преподаванием истории в непрофильных вузах сейчас близка к катастрофе. В ситуации дефицита времени на подготовку бакалавра, например, отводится четыре года, естественным становится желание вуза свести к минимуму гуманитарную составляющую как непрофильную. Ещё 10 лет назад на историю отводилось 72 часа учебной нагрузки — и изучение дисциплины завершалось экзаменом. Сейчас это 36 часов и зачёт без оценки. Есть вузы, где эта нагрузка снизилась до 18 часов. Более чем на тысячелетнюю историю России этого катастрофически мало. Можно готовить хороших инженеров, но с нынешним историческим сознанием они в первую очередь уедут из Омска, а самые способные потом, к сожалению, и из страны.

— Вы преподаёте в гражданском вузе и в военном. Есть отличия?

— В военном вузе значительно лучше гуманитарная составляющая образования. Часов на историю России выделяется в два раза больше, чем в гражданских. Раз военные, то говорим больше о героических событиях, связанных с великими победами нашего народа.

— Там ведь есть и иностранные студенты, а им интересно о России знать?

— Очень! Неужели ж вам было бы неинтересно знать больше о стране, где вы живёте шесть лет? Именно столько они учатся в танковом институте.

— Смотря зачем мне это. Я ж могу её рассматривать как потенциального врага…

— В этом случае я бы тем более изучал историю чужой страны.

Святой Сильвестр

— На конференции «Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие» рассказывали о последних днях архиепископа Сильвестра. Омичи знают историю его мученической кончины, что он был подвергнут жестоким пыткам, от которых погиб, но вы говорите, что это не так…

— Я говорил о том, что био­графия архиепископа Сильвестра нуждается в дальнейшем изучении и те источники, которыми мы располагаем сейчас позволяют опровергать официальную версию гибели святого. То, о чём писал историк Иван Шихатов и что потом вошло в житие Сильвестра, на данный момент — предание, легенда. Легендой это останется до тех пор, пока всё не будет подтверждено документально. При этом, я особо подчёркиваю, как человек верующий и православный, у меня не вызывает сомнения святость Сильвестра. Но имела ли место его мученическая кончина?

ОМСК АССОЦИИРУЕТСЯ ТОЛЬКО С ИСТОРИЕЙ КОЛЧАКА.

Я как историк хочу сказать, что меня смущает момент чудовищных пыток, потому что, во-первых, найдено свидетельство о смерти, также экспертиза, которая была проведена, не подтвердила, но и не опровергла слова Шихатова. Есть документы ЧК, в которых говорится, что готовится показательный процесс над архиепископом. И уж точно для этого он нужен был живым.

Сильвестр был духовным вождём белого дела. Он благословил Колчака на то, чтобы возглавить белое движение в России. После он был активным борцом с большевизмом, призывал бороться с оружием в руках, создавал боевые дружины.

— Недавнее событие — столетие российских спецслужб. Вы были в числе соз­дателей выставки, посвящённой юбилею, об этом вышла книга. Почему вам это так интересно?

— Сначала помогал своему аспиранту Виталию Василевскому как научный руководитель, потом увлёкся. Есть и личная история — мои дедушка и бабушка служили в советских спецслужбах, книжка была написана и в память о них. Кстати, работая с аспирантом, я вышел на историю церкви. Сейчас по благословению владыки Владимира восстанавливаю судьбу омского священника Василия Инфантьева, которого в 1930 году расстреляли. Для Омска того времени это был не типичный факт. Я разыскал родственников, нашёл документы в ряде архивов. Надеюсь, комиссия по канонизации сочтёт возможным возвести его в лик святых, тогда Омск обретёт ещё одного святого.

— Расскажите о нём подробнее.

— Он окончил Казанскую духовную академию, кандидат богословия. Преподавал Закон Божий в Омском сельскохозяйственном училище. Был очень авторитетным представителем духовенства. Посудите сами: он был участником избрания патриарха Тихона на Поместном соборе в Москве. Во время Гражданской войны служил священником в госпитале армии Колчака. В 1920-е годы был настоятелем Братской церкви. Боролся с обновленцами, за что в 1930 году и был арестован в последний раз, расстрелян, а его семья выслана на Север.

Историки VS киношники

— Разговаривая об истории Омска, конечно, нельзя не упомянуть и адмирала Колчака. Спор о памятнике идёт давно. Как вы считаете, он нужен?

— Наш город ассоциируется с историей верховного правителя, но сфотографироваться можно разве что у ресторана «Колчак». Я считаю, что должен быть мемориальный комплекс, где нашлось бы место и для Ленина, и для Колчака. Сейчас на месте двух красивейших храмов в Омске стоит памятник вождю пролетариата как идол, в православной стране выглядит это очень странно. Мечтаю о перенесении памятников Ленину и восстановлении православных храмов. Тогда и жизнь в городе обязательно станет лучше.

— Насколько велика роль литературы, кинематографа в изучении истории?

— Очень велика, но они могут играть как позитивную, так и негативную роль. Всё зависит от того, что и как показать. После фильма и книжку в руки возьмут, почитают. Но вот «Адмирал» о Колчаке с точки зрения исторической достоверности — это просто чудовищно и ужасно. Красные все идиоты, но они такими не были, иначе бы не победили в Гражданской войне. Хорош последний фильм «Белорусская крепость».

— А историки читают художественную литературу?

— Много! Я часто её цитирую. Некоторые талантливые авторы какие-то вещи литературно объяснят лучше, чем написано в источнике. Например, у Сергея Довлатова есть хорошая цитата про Сталина, где «мы проклинаем его за дело», но кто тогда написал четыре миллиона доносов?

— Какова же роль личности в истории?

— Наполеону, по-моему, принадлежит высказывание, что стадо баранов, возглавляемое львом, может победить стадо львов, которое возглавляет баран. Поэтому личность творит историю.