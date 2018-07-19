В Севастополе из бывших детсадов Минобороны уволилась треть сотрудников

90 из 250 работников дошкольных образовательных учреждений, переданных Министерством обороны в ведомство Севастополя , уволились и перешли в другие детские сады города. Остальные остались на прежнем месте работы. Об этом сегодня сообщила рассказала и.о. директора департамент образования Светлана Кириленко.

«Сложные вопросы с переводом сотрудников. Им было предложено несколько путей решения: написать заявление об увольнение и тут же заявление о приеме на работу или заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и далее они работают по 75 статьей Трудового кодекса. И была группа людей, которая приняла решение просто уволиться и искать новое место работы. В этом случае им предлагались другие места работы, на которые они и перешли», — рассказала Кириленко. Оплата, по словам Кириленко, останется прежней.

Власти планируют до 1 сентября увеличить количество мест в детских садах до 600 человек за счет ремонта пустующих групп. На ремонт и приобретение соответствующего оборудования и мягкого инвентаря выделено почти 17 млн рублей.

Напомним, что восемь дошкольных образовательных учреждений, которые ранее находились в ведомстве Министерства обороны, были переданы в ведомство города Севастополя в конце июня. Все они с 16 июля получили статус действующих. На их ремонт и переоборудование власти планируют потратить около 57 млн рублей.

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