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В Севастополе из бывших детсадов Минобороны уволилась треть сотрудников
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В Севастополе из бывших детсадов Минобороны уволилась треть сотрудников 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
90 из 250 работников дошкольных образовательных учреждений, переданных Министерством обороны в ведомство Севастополя, уволились и перешли в другие детские сады города. Остальные остались на прежнем месте работы. Об этом сегодня сообщила рассказала и.о. директора департамент образования Светлана Кириленко.
«Сложные вопросы с переводом сотрудников. Им было предложено несколько путей решения: написать заявление об увольнение и тут же заявление о приеме на работу или заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и далее они работают по 75 статьей Трудового кодекса. И была группа людей, которая приняла решение просто уволиться и искать новое место работы. В этом случае им предлагались другие места работы, на которые они и перешли», — рассказала Кириленко. Оплата, по словам Кириленко, останется прежней.
Власти планируют до 1 сентября увеличить количество мест в детских садах до 600 человек за счет ремонта пустующих групп. На ремонт и приобретение соответствующего оборудования и мягкого инвентаря выделено почти 17 млн рублей.
Напомним, что восемь дошкольных образовательных учреждений, которые ранее находились в ведомстве Министерства обороны, были переданы в ведомство города Севастополя в конце июня. Все они с 16 июля получили статус действующих. На их ремонт и переоборудование власти планируют потратить около 57 млн рублей.
Фото: pixabay.com
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