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МЭР сообщило об ускорении темпов роста оборота розничной торговли до 3% на фоне ЧМ
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МЭР сообщило об ускорении темпов роста оборота розничной торговли до 3% на фоне ЧМ 

Rambler News Service 1 час назад
Рост оборота розничной торговли в июне ускорился до 3,0% год к году по сравнению с 2,4% год к году месяцем ранее, это было связано с активизацией потребительского спроса и с дополнительным позитивным эффектом от проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в России, следует из подготовленного Минэкономразвития документа «Картина деловой активности. Июль 2018 года».
«При этом рост оборота розничной торговли в июне ускорился до 3,0% год к году с 2,4% год к году месяцем ранее, что было связано как с активизацией потребительского спроса, так и с дополнительным позитивным эффектом от проведения чемпионата мира по футболу», — говорится в документе.
Ранее сегодня крупный ритейлер X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сообщил о росте спроса на пиво, прохладительные напитки и закуски на 15-20% год к году, начиная с июня, в связи с Чемпионатом мира.
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