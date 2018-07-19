МЭР сообщило об ускорении темпов роста оборота розничной торговли до 3% на фоне ЧМ

Рост оборота розничной торговли в июне ускорился до 3,0% год к году по сравнению с 2,4% год к году месяцем ранее, это было связано с активизацией потребительского спроса и с дополнительным позитивным эффектом от проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в России , следует из подготовленного Минэкономразвития документа «Картина деловой активности. Июль 2018 года».

«При этом рост оборота розничной торговли в июне ускорился до 3,0% год к году с 2,4% год к году месяцем ранее, что было связано как с активизацией потребительского спроса, так и с дополнительным позитивным эффектом от проведения чемпионата мира по футболу», — говорится в документе.