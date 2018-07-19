Митрополит Тверской и Кашинский Савва возведен в сан

Рязанской области. Епископ Тверской и Кашинский Савва родился 10 мая 1980 года в Перми , в семье рабочих. В раннем возрасте переехал вместе с родителями в г. Касимов

В 1997 г. по окончании средней школы поступил в Московскую духовную семинарию. В 2001 г. по окончании семинарии был направлен в распоряжение митрополита Рязанского и Касимовского Симона. Назначен преподавателем литургики и гомилетики в Рязанском духовном училище и одновременно секретарем-референтом митрополита Рязанского и Касимовского.

27 ноября 2001 г. в Иоанно-Богословском храме при Рязанском духовном училище митрополитом Рязанским Симоном пострижен в мантию с именем Савва в честь преподобного Саввы Освященного.

2 декабря 2001 г. митрополитом Симоном рукоположен в сан иеродиакона, 4 декабря ― в сан иеромонаха и назначен старшим помощником проректора по воспитательной работе.

В 2002 г. поступил на заочное отделение Московской духовной академии. 17 октября 2002 г. назначен проректором по учебной работе Рязанского духовного училища.

9 декабря 2003 г. зачислен на 2-й курс теологического отделения Рязанского государственного педагогического университета имени С. А. Есенина и назначен преподавателем догматического богословия на теологическом отделении.

15 марта 2005 г. архиепископом Рязанским и Касимовским Павлом почислен за штат с правом перехода в другую епархию, согласно поданному прошению.

15 апреля 2005 г. архиепископом Ярославским и Ростовским Кириллом принят в клир Ярославской епархии. Нес послушание келейника митрополита Симона (Новикова) († 01.09.06), одновременно исполняя различные епархиальные послушания: секретаря архиепископа Ярославского и Ростовского, казначея и благочинного Николо-Бабаевского мужского монастыря.

22 февраля 2007 г. назначен помощником проректора по воспитательной работе Ярославской духовной семинарии.

14 июня 2007 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение на тему «Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь Ярославской епархии (история, архитектура, святыни)».

12 февраля 2008 г. окончил Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина по специальности «теология».

18 марта 2008 г. назначен на должность проректора по учебной и воспитательной работе Ярославской духовной семинарии.

19 апреля 2009 г. возведен в сан игумена.

29 апреля 2009 г. назначен помощником благочинного Ростовского района и настоятелем Вознесенско-Благовещенского храма г. Ярославля

14 июля 2009 г. назначен благочинным, 10 октября — наместником Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря.

12 октября 2009 г. по благословению архиепископа Ярославского Кирилла поступил в Общецерковную аспирантуру и докторантуру.

1 июля 2010 г. назначен первым проректором Ярославской духовной семинарии. 10 ноября 2010 г. определен на должность благочинного храмов Гаврилов-Ямского района.

Решением Священного Синода от 22 марта 2011 г. (журнал № 33) назначен наместником Новоспасского ставропигиального монастыря г. Москвы

Решением Священного Синода от 30 мая 2011 г. (журнал № 45) избран епископом Воскресенским, викарием Московской епархии.

28 июня 2011 г. возведен в сан архимандрита.

Наречен во епископа 10 июля 2011 г. во Владимирском скиту Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Хиротонисан 11 июля за Божественной литургией в верхнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамского монастыря. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

С 2011 г. окормлял приходские храмы на территории Юго-Восточного административного округа г. Москвы (Петропавловское благочиние).

Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 31 декабря 2011 г. назначен управляющим Юго-Восточным викариатством в границах Юго-Восточного административного округа г. Москвы и викариатством в пределах территорий, включенных в административные границы г. Москвы в соответствии с Постановлением Совета Федерации ФС РФ от 27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью » и включен в состав Епархиального совета г. Москвы по должности.

Решением Священного Синода от 19 марта 2014 г. (журнал № 8) назначен первым заместителем управляющего делами Московской Патриархии.

12 сентября 2014 г. в Общецерковной аспирантуре и докторантуре защитил докторскую диссертацию на тему «Авраамиев-Богоявленский монастырь в Ростове Великом: архитектура в ее культурно-историческом развитии». 21 ноября после Литургии в Архангельском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Кирилл возложил на епископа Савву докторский крест.

В 2015-2016 гг. — председатель Общецерковной комиссии по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

6 апреля 2016 г. на внеочередном Соборном съезде и заседании Президиума ВРНС избран членом Президиума и заместителем главы Всемирного русского народного собора.

Решением Священного Синода от 16 апреля 2016 г. (журнал № 27) назначен председателем рабочей группы по подготовке общецерковной программы памятных мероприятий в связи со 100-летней годовщиной убиения первых новомучеников Церкви Русской.

Решением Священного Синода от 14 июля 2018 г. (журнал № 47) назначен Преосвященным Тверским и Кашинским, главой Тверской митрополии, с сохранением должности первого заместителя управляющего делами Московской Патриархии и освобождением от должности наместника Новоспасского ставропигиального монастыря.