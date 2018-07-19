Мультимодальные перевозки цемента организованы из Приморья на Чукотку

Первые партии с цементом сначала доставляются с цементного завода в городе Спасск-Дальний железнодорожным транспортом во Владивосток , а далее морским путем — до порта назначения на Чукотке. Поставки в данный регион имеют ряд значительных ограничений. В первую очередь — это короткая навигация и, соответственно, лимитированный срок доставки продукции.

Цемент для таких отгрузок тарируется в двухслойные мягкие контейнеры МКР по 1,5 т. Данная упаковка, состоящая из полипропиленовой оболочки и водонепроницаемого вкладыша, позволяет доставить груз в сохранности на большие расстоянии, выдержать несколько этапов загрузки-разгрузки.

На Чукотку отгружается цемент общестроительных и дорожных марок. В настоящее время в регионе создается промышленный парк «Анадырь». Он представляет собой комплекс объектов недвижимости для размещения новых производств и будет обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой. Кроме того, на Чукотке развивается территория опережающего развития «Беринговский», что также влияет на потребность в строительных материалах.