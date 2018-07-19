Ещё
Мультимодальные перевозки цемента организованы из Приморья на Чукотку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мультимодальные перевозки цемента организованы из Приморья на Чукотку 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Первые партии с цементом сначала доставляются с цементного завода в городе Спасск-Дальний железнодорожным транспортом во Владивосток, а далее морским путем — до порта назначения на Чукотке. Поставки в данный регион имеют ряд значительных ограничений. В первую очередь — это короткая навигация и, соответственно, лимитированный срок доставки продукции.
Цемент для таких отгрузок тарируется в двухслойные мягкие контейнеры МКР по 1,5 т. Данная упаковка, состоящая из полипропиленовой оболочки и водонепроницаемого вкладыша, позволяет доставить груз в сохранности на большие расстоянии, выдержать несколько этапов загрузки-разгрузки.
На Чукотку отгружается цемент общестроительных и дорожных марок. В настоящее время в регионе создается промышленный парк «Анадырь». Он представляет собой комплекс объектов недвижимости для размещения новых производств и будет обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой. Кроме того, на Чукотке развивается территория опережающего развития «Беринговский», что также влияет на потребность в строительных материалах.
РЖД-Партнер: последние новости
Болельщики ЧМ-2018 вынесли из поездов подстаканники и простыни на миллион рублей Литва получит 95 миллионов евро на реализацию проекта Rail Baltica За взятку в 1,2 млн руб. работник филиала ОАО РЖД может получить до 15 лет тюрьмы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми80
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»96
Российская база в Сирии уничтожила НЛО149
В Хабаровске умер российский миллиардер52
Россиянка пустила труп мужа на кабачки14
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение