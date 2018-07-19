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Да здравствуют каникулы и безопасный отдых!
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Да здравствуют каникулы и безопасный отдых! 

Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы 1 час назад
Фото: Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы
Лето — любимая пора мальчишек и девчонок. На целых три месяца можно отложить учебники и школьную форму и наслаждаться теплом, солнцем и общением с друзьями. Чтобы дети города Москвы смогли активно отдохнуть в летний период, а главное безопасно, пожарные и спасатели Троицкого и Новомосковского округов столицы проводят мастер-классы, занятия, викторины — массу профилактических и обучающихся мероприятий. «Лето — это маленькая жизнь». Для детворы эти слова — девиз летних каникул. Это неудивительно, ведь за лето дети действительно проживают «маленькую» жизнь, наполненную разными интересными событиями.
Спасатели Пожарно-спасательного центра столицы и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) совместно с сотрудниками Управления по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ приняли участие в одном из мероприятий, направленных на безопасное проведение летних каникул детской аудиторией. Ведь главное — это детская безопасность!
Мастер-класс для детей спасатели ПСС «Троицкая» провели на пруду, который находится на территории лагеря «Соколенок». Спасатели показали, как можно спасти тонущего человека, какое спасательное оборудование применяется при спасении. Московские спасатели совместно с коллегами ГИМС МЧС Москвы по ТиНАО рассказали ребятам, какие бывают спасательные средства и продемонстрировали их в деле.
«Конец Александрова, спасательный круг и, конечно, спасательный жилет — теперь ребята при необходимости смогут применить каждое из них», — говорит начальник ПСС «Троицкая» Роман Сорокин.
Ребятам очень понравилось, когда пожарные 304, 302 отрядов ГКУ «ПСЦ» продемонстрировали действия по тушению условного пожара, все желающие смогли потушить импровизированный пожар. В игровой форме специалисты смогли донести до каждого отдыхающего школьника все свои знания по безопасности жизнедеятельности в летний период. Дети узнали о причинах возникновения пожара, о методах его тушения, повторили номера телефонов экстренных служб, правила поведения на водных объектах и оказания первой помощи утопающему.
«На территории ТиНАО г. Москвы находятся шесть детских оздоровительных лагерей. В каждом из них в течение всего летнего периода для отдыхающих пожарные и спасатели традиционно проведут подобные акции. Такие занятия помогут сформировать с малых лет базовые навыки по основам безопасного поведения на водных объектах, смогут уберечь детей от несчастных случаев», — отмечают организаторы мероприятий.
Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы: последние новости
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