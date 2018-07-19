Сыщик на четырех лапах. Как собака помогла раскрыть убийство своей хозяйки

Петербурге собака породы корги помогла сотрудникам правоохранительных органов расследовать убийство собственной хозяйки — матери двоих детей, 39-летней Ольги Карташовой (имя изменено — прим.ред.). Питомец наблюдал за преступлением, не в силах помочь женщине, но на другие сутки привел полицейских на место убийства и показал тело хозяйки.

На свидание — с собакой

После развода с мужем Ольга Карташова растила двух детей одна. Женщина работала экономистом и крепко стояла на ногах: обеспечивала семью, ездила с детьми на море, у нее были квартира и загородный дом. Но мужского плеча, на которое можно опереться в трудную минуту, все равно не хватало. Придя в себя после расставания с супругом, Ольга начала ходить на свидания. Петербурженка следила за своей внешностью, поэтому недостатка в ухажерах у нее не было. При этом торопиться Карташова хотела: сначала нужно было присмотреться к потенциальному жениху, получше его узнать.

От своих кавалеров Ольга не скрывала, что еще не выбрала того единственного, с кем готова связать свою судьбу, и пока не готова к серьезным отношениям. При этом на все свидания она брала с собой любимую собаку — корги по кличке Фокса. Она верила, что преданный питомец поможет ей сделать правильный выбор.

Однажды Ольга нашла на сайте знакомств Аркадия. Он рассказал, что несколько месяцев назад переехал в Петербург из Тверской области , а в Северной столице зарабатывал на жизнь доставкой грузов. Аркадий показался Карташовой серьезным и надежным мужчиной, а ему в свою очередь приглянулась Ольга — красивая, обеспеченная, уверенная в себе. Они начали встречаться.

Забил до смерти

Уже через несколько недель в отношениях между Аркадием и Ольгой начались проблемы. Мужчине не нравилось, что, несмотря на свидания с ним, Карташова продолжает знакомиться с другими мужчинами. Та была категорична: она еще не определилась, а если что-то не устраивает, лучше сразу прекратить общение.

Но ухажер не собирался отступать так просто. Через пару месяцев после знакомства он пригласил Ольгу на пикник за город. Петербурженка согласилась — и, конечно, взяла с собой Фоксу, чтобы собака порезвилась на природе. Однако свидание пошло не по плану. Приехав на место пикника, пара снова начала ссориться. Аркадий снова начал высказывать подруге претензии, а когда понял, что его слова не оказывают должного действия, размахнулся и ударил женщину. Потом еще раз, и еще. Помочь Ольге было некому: рядом была только Фокса, но что может сделать корги взрослому и сильному мужчине?

Аркадий был вне себя от злости и наносил удар за ударом, а когда опомнился, Карташова уже не дышала. Она была мертва. Злоумышленник действовал хладнокровно. Он положил тело возлюбленной в багажник своего автомобиля, в салон кинул собаку и поехал в сторону леса. Собака поняла, что с хозяйкой случилась беда, и стала громко лаять. Вскоре Фокса надоела мужчине, и он выбросил корги на обочину, а сам поехал дальше с трупом в машине. Через несколько километров он остановился, вытащил тело и спрятал его в лесу. Даже закапывать не стал: просто набросал сверху листьев и земли.

На другой день мать Ольги забила тревогу: дочь не выходила на связь и не возвращалась домой со свидания. Пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Перед поездкой Карташова рассказала матери, куда направляется, и полицейские поехали по той же трассе.

Неизвестно, на какой срок растянулись бы поиски, если бы полицейские не заметили метающуюся у обочины корги. Стражи порядка остановились, чтобы подобрать собаку, но та не давалась в руки: отбегала на несколько шагов и оборачивалась, будто призывая пойти за ней. Полицейские так и сделали. Фокса бежала, уже не останавливаясь, и примерно через три километра вывела стражей порядка к телу своей хозяйки. Через несколько часов Аркадий был задержан.

Собачья преданность

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Сейчас Аркадий находится под арестом.

Корги же взяла себе мать убитой женщины. Дети Ольги теперь тоже будут жить вместе со своей бабушкой.

Специалисты утверждают: преданная Фокса всегда будет верна этой семье. «Считается, что некоторые породы собак не слишком умны для того, чтобы правильно оценить происходящее, — объясняет кинолог Эльвира Цветкова. — Но на самом деле все зависит от воспитания питомца. Сразу видно, что Ольга любила свою собаку и хорошо обходилась с ней, а Фокса отвечала ей взаимностью. Если бы собака была другой, более крупной породы — овчарка, например, — она бы могла спасти свою хозяйку. Не обижайте своих домашних животных, и они отплатят вам за вашу заботу в многократном размере».