Сбивший стюардессу таксист-наркоман проведет два года в колонии-поселении

Суд Ульяновской области вынес приговор 25-летнему таксисту, сбившему в Засвияжье 11 ноября прошлого года 27-летнюю стюардессу. Об этом сообщает портал ulpravda.ru.

По информации издания, минувшей осенью водитель такси, находящийся в наркотическом опьянении, сбил девушку на перекрестке улиц Полбина и Терешковой. После аварии она впала в кому.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч. 2 (Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

18 июля суд вынес водителю обвинительный приговор. Ближайшие 2 года 7 месяцев он проведет в колонии-поселении. Кроме того, мужчина лишен права занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев.

«Со вчерашнего дня Зорин официально считается преступником. Поэтому теперь он должен, как определено приговором суда, проследовать к местам лишения свободы — в колонию-поселение», — цитирует издание старшего помощника прокурора Ульяновской области Василия Зиму.

Пострадавшая в аварии Анна Кичигина на данный момент находится в вегетативном состоянии, за ней ухаживает мама. У девушки подрастает полуторагодовалый сын.