В Грозном открылось новое здание медсанчасти МВД

"Открытие… нового здания поликлиники является значимым событием, которое будет способствовать повышению качества оказываемых медицинских услуг сотрудникам правоохранительных органов республики", — приводит пресс-служба слова министра внутренних дел по Чечне генерал-лейтенанта полиции Руслана Алханова

В церемонии открытия приняли участие председатель парламента Чечни Магомед Даудов , министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов, руководитель администрации главы и правительства республики Абдулкахир Израйилов.

"Открытие нового амбулаторного корпуса, который оснащен всем необходимым оборудованием, позволит вам оказывать еще более качественную медицинскую помощь сотрудникам полиции", — приводит пресс-служба слова врио начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России генерал-майора внутренней службы Виталия Сидоренко.