Ещё
В Грозном открылось новое здание медсанчасти МВД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Грозном открылось новое здание медсанчасти МВД 

ТАСС 2 часа назад
ГРОЗНЫЙ, 19 июля. /ТАСС/. Новое здание поликлиники в медико-санитарной части МВД России по Чеченской Республике открылось в Грозном. Об этом в четверг сообщает пресс-служба республиканского МВД.
"Открытие… нового здания поликлиники является значимым событием, которое будет способствовать повышению качества оказываемых медицинских услуг сотрудникам правоохранительных органов республики", — приводит пресс-служба слова министра внутренних дел по Чечне генерал-лейтенанта полиции Руслана Алханова.
В церемонии открытия приняли участие председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов, руководитель администрации главы и правительства республики Абдулкахир Израйилов.
"Открытие нового амбулаторного корпуса, который оснащен всем необходимым оборудованием, позволит вам оказывать еще более качественную медицинскую помощь сотрудникам полиции", — приводит пресс-служба слова врио начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России генерал-майора внутренней службы Виталия Сидоренко.
ТАСС: последние новости
Суд продлил арест начальнику отдела МЧС - фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Глава ФРС назвал наилучшим способом движения вперед постепенное повышение ставки Доля Крыма в новом АО "Крымэнерго" составит 50%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми74
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»102
Российская база в Сирии уничтожила НЛО146
Россиянка пустила труп мужа на кабачки15
В Хабаровске умер российский миллиардер56
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение