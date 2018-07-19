Спасатели нашли тело утопленника с набитым камнями рюкзаком в Вуоксе

Следователи устанавливают обстоятельства смерти утопленника, которого вытащили из Вуоксы. На нем был надет рюкзак, набитый под завязку булыжниками. Об этом сообщает Следком Ленобласти

Известно, что тело мужчины достали из реки рядом с садоводством «Белокаменка» Приозерского района 18 июля. На погибшем был рюкзак, наполненный камнями, а на поясе весела сумка с булыжниками.

Судя по всему, тело давно находилось в воде.

Личность погибшего устанавливается. На вид ему лет пятьдесят, роста среднего, носил усы и был брит наголо. Из одежды на усопшем были штаны, куртка и тёмные ботинки.