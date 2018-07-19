Ещё
Спасатели нашли тело утопленника с набитым камнями рюкзаком в Вуоксе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели нашли тело утопленника с набитым камнями рюкзаком в Вуоксе 

Ivyborg.ru 28 минут назад
Следователи устанавливают обстоятельства смерти утопленника, которого вытащили из Вуоксы. На нем был надет рюкзак, набитый под завязку булыжниками. Об этом сообщает Следком Ленобласти
Известно, что тело мужчины достали из реки рядом с садоводством «Белокаменка» Приозерского района 18 июля. На погибшем был рюкзак, наполненный камнями, а на поясе весела сумка с булыжниками.
Судя по всему, тело давно находилось в воде.
Личность погибшего устанавливается. На вид ему лет пятьдесят, роста среднего, носил усы и был брит наголо. Из одежды на усопшем были штаны, куртка и тёмные ботинки.
Ivyborg.ru: последние новости
Выяснилось, за кого будут болеть россияне в финале ЧМ Александр Бастрыкин взял под контроль избиение подростка в Гатчине 20 мин и 7,5 кг тротила взорвали на полигоне в Сертолово
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России173
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона17
Казаки просят отменить пенсии579
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство32
Путин допустил обострение ситуации на Украине239
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение