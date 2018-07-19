«ДнепрАзот» готовится возобновить производство хлора, а пока его везут из Румынии

Завод «ДнепрАзот» принял решение остановить производство жидкого хлора из-за нерентабильности, что спровоцировало дефицит обеззараживающего вещества во многих регионах страны. Более того, коммунальные предприятия предупредили, что в ближайшее время либо ограничат, либо полностью остановят централизованную подачу воды в дома местных жителей. Вскоре «ДнепрАзот» объявил о готовности возобновить производственный процесс при условии увеличения стоимости хлора с 12-20 тысяч гривен ($450-760) до 42-56 тысяч гривен ($1600-2100) за тонну в зависимости от логистики.

«По состоянию на вечер 18 июля они не работают. Они заявили, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Чтобы выйти на объём производства, им нужно трое суток. Это достаточно сложное производство», — заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Представители Киевводоканала предупредили, что европейские поставщики не могут покрыть возникший дефицит в краткие сроки, поскольку, во-первых, должны получить сертификат на Украине, а, во-вторых, железнодорожные колеи стран Евросоюза отличаются от украинских. В свою очередь, Бабий сообщила, что на протяжении недели все мощности были переоборудованы для перераспределения оставшихся запасов хлора среди других водоканалов.

«Из Румынии уже потихоньку заезжает малыми партиями, 30-40 тонн в неделю, но этого недостаточно для общей потребности. Словакия Польша могут начинать отгрузки, и их хлор может быть на Украине до 30 августа. Что касается Узбекистана , они сейчас подтверждают возможность поставки хлора в цистернах, это также конец августа», — сказала она.