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«ДнепрАзот» готовится возобновить производство хлора, а пока его везут из Румынии
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«ДнепрАзот» готовится возобновить производство хлора, а пока его везут из Румынии 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Завод «ДнепрАзот» принял решение остановить производство жидкого хлора из-за нерентабильности, что спровоцировало дефицит обеззараживающего вещества во многих регионах страны. Более того, коммунальные предприятия предупредили, что в ближайшее время либо ограничат, либо полностью остановят централизованную подачу воды в дома местных жителей. Вскоре «ДнепрАзот» объявил о готовности возобновить производственный процесс при условии увеличения стоимости хлора с 12-20 тысяч гривен ($450-760) до 42-56 тысяч гривен ($1600-2100) за тонну в зависимости от логистики.
«По состоянию на вечер 18 июля они не работают. Они заявили, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Чтобы выйти на объём производства, им нужно трое суток. Это достаточно сложное производство», — заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.
Представители Киевводоканала предупредили, что европейские поставщики не могут покрыть возникший дефицит в краткие сроки, поскольку, во-первых, должны получить сертификат на Украине, а, во-вторых, железнодорожные колеи стран Евросоюза отличаются от украинских. В свою очередь, Бабий сообщила, что на протяжении недели все мощности были переоборудованы для перераспределения оставшихся запасов хлора среди других водоканалов.
«Из Румынии уже потихоньку заезжает малыми партиями, 30-40 тонн в неделю, но этого недостаточно для общей потребности. Словакия, Польша могут начинать отгрузки, и их хлор может быть на Украине до 30 августа. Что касается Узбекистана, они сейчас подтверждают возможность поставки хлора в цистернах, это также конец августа», — сказала она.
По словам председателя ассоциации «Укрводоканалэкология» Александра Шкиня, острее всего ситуация обстоит в Виннице, Харькове, Кропивницком и Запорожье.
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