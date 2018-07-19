Набережную Саратова очистили от лодок

В настоящее время все лодки с набережной Саратова перевезены.

Напомним, нахождение частных маломерных судов мешало проводить благоустройство и ремонт набережной Космонавтов.

Как рассказал директор базы Оптимист Николай Сизов , все недоделки, выявленные ранее, устранены при активном участии самих лодочников. Тележки, швеллеры, подъемные механизмы, гаражи — сейчас лодочники самостоятельно продолжают обустраивать свои стояночные места, в соответствии с потребностями и с учётом особенностей судов.

Татьяна Сизова (лодочница, правозащитница) добавила, что к Улешам планировали переезжать ещё с 2015 года, но по разным причинам этого сделать не удавалось. Ситуация изменилась, когда к решению вопроса подключился Вячеслав Володин

Артём Скорынин, директор Саратовского металлообрабатывающего завода (подрядчик):

— Задачей фирмы был перенос с набережной в Улеши. Были некоторые сложности, например, другой угол наклона берега, но все трудности были преодолены. В целом, база на Улешам уже закончена, сейчас продолжаются некоторые доработки в соответствии с запросами лодочников.