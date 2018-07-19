В Салехарде горело заброшенное здание

Сегодня в Салехарде горело заброшенное здание бывшего Тюменского индустриального университета по улице Свердлова. Пламя распространилось на площади 25 квадратных метров.

Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в пресс-службе Главного управления МЧС России по ЯНАО, возгорание произошло возле заброшенного дома, огонь быстро потушили, пострадавших и жертв нет. Причина пожара устанавливается.