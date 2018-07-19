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В Салехарде горело заброшенное здание
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В Салехарде горело заброшенное здание 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня в Салехарде горело заброшенное здание бывшего Тюменского индустриального университета по улице Свердлова. Пламя распространилось на площади 25 квадратных метров.
Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в пресс-службе Главного управления МЧС России по ЯНАО, возгорание произошло возле заброшенного дома, огонь быстро потушили, пострадавших и жертв нет. Причина пожара устанавливается.
Известно, что собственник здания находится в Тюмени. Именно он несет ответственность за заброшенный дом.
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