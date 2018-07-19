Немецкий Федеральный конституционный суд не стал принимать к рассмотрению жалобу экологов из Союза защиты природы Германии по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2».
Об этом сообщается на сайте суда.
Отмечается, что из заявления истца не было очевидно, что Высший административный суд нарушил положения основного закона Германии.
В заявлении уточняется, что экологи должны были разъяснить, какие пункты решения суда должны были быть рассмотрены на предмет несоответствия Конституции.
«Вы этого не сделали», — указывается в сообщении.
Ранее суд в Германии отклонил иск экологов против строительства «Северного потока — 2».
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данное решение Высшего административного суда.