Конституционный суд ФРГ отказался рассматривать жалобу экологов по «Северному потоку — 2»

Немецкий Федеральный конституционный суд не стал принимать к рассмотрению жалобу экологов из Союза защиты природы Германии по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что из заявления истца не было очевидно, что Высший административный суд нарушил положения основного закона Германии.

В заявлении уточняется, что экологи должны были разъяснить, какие пункты решения суда должны были быть рассмотрены на предмет несоответствия Конституции.

«Вы этого не сделали», — указывается в сообщении.

Ранее суд в Германии отклонил иск экологов против строительства «Северного потока — 2».