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Конституционный суд ФРГ отказался рассматривать жалобу экологов по «Северному потоку — 2»
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Конституционный суд ФРГ отказался рассматривать жалобу экологов по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Немецкий Федеральный конституционный суд не стал принимать к рассмотрению жалобу экологов из Союза защиты природы Германии по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2».
Об этом сообщается на сайте суда.
Отмечается, что из заявления истца не было очевидно, что Высший административный суд нарушил положения основного закона Германии.
В заявлении уточняется, что экологи должны были разъяснить, какие пункты решения суда должны были быть рассмотрены на предмет несоответствия Конституции.
«Вы этого не сделали», — указывается в сообщении.
Ранее суд в Германии отклонил иск экологов против строительства «Северного потока — 2».
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данное решение Высшего административного суда.
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