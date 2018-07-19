В Воксресенском районе подросток ушел купаться и не вернулся

В Воскресенском районе разыскивают 16-летнего Евгения Лагунова . Подросток ушел купаться на Ветлугу и пропал без вести. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Мальчик вышел из ома в деревне Русениха в понедельник, 16 июля, и до сих пор не вернулся. На момент исчезновения на нем были только синие плавки и крестик на лямке. Рост пропавшего подростка 170 см, телосложение среднее, глаза серые, волосы темные.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о Евгении Лагунове по телефону 291-51-51 или по каналу связи 102 в полицию.

Напомним, в Володарском районе разыскивают 23-летнего Якова Щетникова, который ушел купаться на Оку и пропал без вести.

Фото: ПСО «Волонтер»