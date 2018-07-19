Судьбу водителя, переехавшего ребенка, определит суд

10-летняя девочка стала жертвой невнимательного водителя. Она упала под колеса автобуса, а тот проехал по ребенку. ДТП произошло 6 апреля в Устюжне.

Как сообщает областной следственный комитет, за рулем автобуса, который следовал из Устюжны в Степачево и обратно, находился 64-летний мужчина. В 8.20 на остановке у школы из салона вышла девочка. Через секунду она поняла, что забыла в автобусе вещи, запрыгнула обратно, а выходя, оступилась и упала под колеса общественного транспорта.

Не убедившись в безопасности маневра, водитель начал движение и проехал тяжелой техникой по ребенку. Согласно заключению медиков, школьница получила множественные переломы костей таза.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку по неосторожности». Подозреваемый свою вину не признал. Расследование дела завершено, точку в нем поставит суд.