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Судьбу водителя, переехавшего ребенка, определит суд
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Судьбу водителя, переехавшего ребенка, определит суд 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
10-летняя девочка стала жертвой невнимательного водителя. Она упала под колеса автобуса, а тот проехал по ребенку. ДТП произошло 6 апреля в Устюжне.
Как сообщает областной следственный комитет, за рулем автобуса, который следовал из Устюжны в Степачево и обратно, находился 64-летний мужчина. В 8.20 на остановке у школы из салона вышла девочка. Через секунду она поняла, что забыла в автобусе вещи, запрыгнула обратно, а выходя, оступилась и упала под колеса общественного транспорта.
Не убедившись в безопасности маневра, водитель начал движение и проехал тяжелой техникой по ребенку. Согласно заключению медиков, школьница получила множественные переломы костей таза.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку по неосторожности». Подозреваемый свою вину не признал. Расследование дела завершено, точку в нем поставит суд.
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