Субботний митинг в Липецке ограничит продажу алкоголя

Из-за митинга в Липецке временно ограничат продажу алкоголя, сообщила пресс-служба мэрии.

В субботу, 21 июля, на площадке перед Областным центром культуры, народного творчества и кино состоится митинг, в котором будут участвовать 600 человек. Время проведения демонстрации — с 12.00 до 14.00.

«В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанного мероприятия», — отметили в городской администрации.