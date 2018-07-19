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Субботний митинг в Липецке ограничит продажу алкоголя
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Субботний митинг в Липецке ограничит продажу алкоголя 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Из-за митинга в Липецке временно ограничат продажу алкоголя, сообщила пресс-служба мэрии.
В субботу, 21 июля, на площадке перед Областным центром культуры, народного творчества и кино состоится митинг, в котором будут участвовать 600 человек. Время проведения демонстрации — с 12.00 до 14.00.
«В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанного мероприятия», — отметили в городской администрации.
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