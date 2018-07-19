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В бизнес-инкубаторе организовали круглый стола по женскому предпринимательс
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В бизнес-инкубаторе организовали круглый стола по женскому предпринимательс 

АиФ 43 минуты назад
В бизнес-инкубаторе состоялся «круглый стол» на тему: «Женское предпринимательство — перспектива создания собственного бизнеса», в мероприятии приняли участие министр экономического развития области Юлия Швакова, депутаты Саратовской областной, вице-президент региональной Торгово-промышленной палаты Полина Московская, представители различных сфер бизнеса: социального предпринимательства, розничной торговли, туризма, индустрии красоты и реального сектора.
Среди актуальных вопросов, которые обсудили бизнесвумен — государственная поддержка, стимулирование женского предпринимательства и роль общественных объединений в этой работе, новые бизнес-компетенции, необходимые для развития собственного дела.
Также прошло активное обсуждение опыта действующих женщин-предпринимателей. Например, флорист Екатерина Исакова рассказала о том как пришла в бизнес, с какими столкнулась трудностями и как, преодолев их, смогла не только заниматься любимым делом, но и помогать другим. По словам Екатерины, недавно ей удалось открыть вторую цветочную мастерскую. Помимо этого, ей поступили заявки из Волгограда и Пятигорска для открытия франшизы, в настоящее время девушка просчитывает финансовую модель.
«Выбран прекрасный формат взаимодействия, позволяющий прекрасным бизнесвумен в буквальном смысле совмещать приятное с полезным: в ходе живого, непринужденного общения обогащаться новыми знаниями, получать необходимые консультации и действенную помощь от правительства Саратовской области. Это и льготы, и помощь в становлении бизнеса, и наставничество», — прокомментировала Юлия Литневская.
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