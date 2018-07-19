В бизнес-инкубаторе организовали круглый стола по женскому предпринимательс

В бизнес-инкубаторе состоялся «круглый стол» на тему: «Женское предпринимательство — перспектива создания собственного бизнеса», в мероприятии приняли участие министр экономического развития области Юлия Швакова , депутаты Саратовской областной, вице-президент региональной Торгово-промышленной палаты Полина Московская, представители различных сфер бизнеса: социального предпринимательства, розничной торговли, туризма, индустрии красоты и реального сектора.

Среди актуальных вопросов, которые обсудили бизнесвумен — государственная поддержка, стимулирование женского предпринимательства и роль общественных объединений в этой работе, новые бизнес-компетенции, необходимые для развития собственного дела.

Также прошло активное обсуждение опыта действующих женщин-предпринимателей. Например, флорист Екатерина Исакова рассказала о том как пришла в бизнес, с какими столкнулась трудностями и как, преодолев их, смогла не только заниматься любимым делом, но и помогать другим. По словам Екатерины, недавно ей удалось открыть вторую цветочную мастерскую. Помимо этого, ей поступили заявки из Волгограда Пятигорска для открытия франшизы, в настоящее время девушка просчитывает финансовую модель.