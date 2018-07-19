Бельбек станет еще одними воротами в Крым

Самый главный — это запуск полноценного автобана от Крымского моста вглубь региона. Сейчас автомобильный поток упирается в бутылочное горлышко старой трассы Керчь-Феодосия, создавая огромные пробки из автомобилей, которые стремятся заехать и выехать с полуострова. Второй — это вопрос полноценного железнодорожного сообщения, поскольку железнодорожная часть Крымского моста пока не возведена. Но и после окончания его строительства составы будут вынуждены делать огромнейший крюк через Джанкой. Следовательно, рано или поздно, станет вопрос о срезании многокилометровой петли, то есть строительстве железнодорожной колеи от Симферополя в восточном направлении.

Севастополю. И, наконец, воздушное сообщение. Новая гавань Симферополя эффектна и современна, однако также нуждается в дополнительной инфраструктуре — например, железнодорожном подъезде для организации движения аэроэкспрессов к другим крупным городам Крыма , имеющим железнодорожные вокзалы: Евпатории , Феодосии, Керчи

Что касательно города-героя Севастополя, то здесь разговор вообще особый. Находящийся на противоположной от Крымского моста стороне полуострова, Севастополь испытает ощутимый экономический дискомфорт от своего тупикового географического расположения. Автомобилем туристам добираться сюда далековато, морской транспорт экзотичен (к тому же подвергается риску санкций), а аэропорт Симферополя, которым сегодня вынуждены пользоваться севастопольцы, весьма удалён: добираться к нему необходимо по чрезвычайно загруженной автодороге Севастополь — Симферополь и переполненной городским и транзитным транспортом столице Крыма. Окончание реконструкции этой междугородней трассы и объездной дороги вокруг Симферополя к аэропорту (в рамках проекта автобана «Таврида») намечено лишь на вторую очередь масштабного строительства.

Однако ждать милостей от природы не в характере севастопольцев. После напряжённой дискуссии, правительство РФ все-таки приняло решение о реконструкции близлежащего к Севастополю аэропорта Бельбек. Сомнение поначалу вызывала сама необходимость иметь рядом два гражданских аэропорта на столь небольшой регион. Однако, во-первых, у Севастополя статус «города федерального значения», то есть он является отдельным субъектом Федерации и должен иметь свой аэропорт по званию. Во-вторых, самому Симферополю и всему Крыму не помешает запасной аэродром, особенно, учитывая капризный климат полуострова в осенне-зимний сезон, когда погода кардинально различается буквально на расстоянии в несколько десятков километров. И, наконец, Севастополь крупнейший промышленный и военный центр со своим особым пассажиропотоком, отнюдь не всегда туристическим.

Аэродром Бельбек существует с 1941 года и ранее был исключительно военным, лишь эпизодически принимая самолёты первых лиц государства и коммерческие рейсы. Сейчас, согласно проекту, он будет перепрофилирован в аэропорт двойного назначения — как военный, так и гражданский, с регулярными полетами в основные города Российской Федерации, а также чартерными рейсами.

Уже началось возведение нового терминала и строительство второй взлетно-посадочной полосы, которая должна выдерживать интенсивные нагрузки тяжёлых гражданских самолётов и быть запущена в эксплуатацию до конца текущего года. В июле стройку проинспектировал секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев , что добавило проекту конкретики. Определён срок окончания строительства — 2020 год. Уверенности в точности названной даты придаёт тот факт, что строительство ведётся, в основном, силами Министерства обороны

В любом случае, надо понимать, что Крымский мост это вовсе не финал грандиозного по масштабам возрождения Крыма, но лишь его начало. И грядущий аэропорт Бельбек один из многих элементов постепенно расширяющегося транспортного коридора, который всё крепче связывает материк и полуостров.