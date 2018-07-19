Караваны ракет помчат от звезды до звезды

Когда над моей московской окраиной раскрывается ночное звездное небо, я на долгие минуты замираю на балконе с поднятой головой. Про Большую и Малую Медведицы мне еще бабушка в детстве рассказывала.

До сих пор с улыбкой вспоминаю, как шли мы с ней ночью на вокзал с тяжелыми вещами (возвращались в город после летних каникул) по деревенской улице в Калининской еще тогда области. И бабушке Маше, по-видимому, восхищенной небесной картиной, захотелось и до меня красоту эту недоступную донести.

Бабушка так увлеклась рассказом, что в канаву придорожную угодила… Да, тайна космической бездны редко кого оставляет равнодушным. Но самое главное, признайтесь, нет среди нас таких, кто не пытался хотя бы раз в жизни разглядеть в уходящей в звездную бесконечность дали хоть самый малый признак внеземной жизни.

20 июля 1969 года нога человека впервые коснулась поверхности другой планеты. Американские астронавты побывали на соседней с нами Луне. Мастерски сработанный фейк это или безусловная явь — до сих пор окончательно не признано. Мой хороший приятель из ученых-ветеранов космической сферы не верит по-прежнему в эту лунную прогулку. Я не могу с ним согласиться или не согласиться.

Я просто не перестаю мечтать о реальных полетах людей на далекие планеты. И конечно, очень хочу, чтобы человечеству повезло встретиться с иной разумной цивилизацией. Кстати, в 1970-м году советский планетоход «Луноход-1» в течение долгих десяти с половиной месяцев изучал поверхность естественного земного спутника. И, с точки зрения науки, эта экспедиция была намного содержательней.

Перечитывая любимых писателей-фантастов, натыкаюсь на рассказ Рэя Брэдбери «Здесь могут водиться тигры». Как же я завидую этим придуманным астронавтам, в какие-то несколько земных недель добравшихся на 7-ю планету 84-й звездной системы! И вот, закрывая глаза, я уже начинаю представлять и себя парящей над гостеприимной цветущей долиной, целым миром, самим по себе обладающим разумом.

Уверена, что за миллионы световых лет от нашей матушки-Земли такой мир существует. Уже многие явления и изобретения, некогда описанные фантастами, сегодня получили свое реальное воплощение. В романе Жюля Верна «С Земли на Луну…» еще в 1865 году многие детали недавнего полета на Луну были вполне точно угаданы. А Джонатан Свифт в своем «Путешествии Гулливера» уже в 1726 году написал о двух спутниках Марса. Предсказания Герберта Уэллса , еще одного именитого писателя, сбылись на целых 80 процентов: телефон и интернет, невидимые для радара стелс-самолеты, маскирующий человека и технику метавещественный камуфляж и многое другое.

Что еще впечатляет и радует сегодня, так это появление новых, необыкновенных профессий: космические робототехники и космические же геологи, астробиологи и астроинженеры.

И пусть не наши дети, но, может быть, все-таки внуки смогут преодолеть десятки парсеков и отыскать во Вселенной родственные души. Когда «караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды…».