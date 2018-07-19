Ещё
Караваны ракет помчат от звезды до звезды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Караваны ракет помчат от звезды до звезды 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Когда над моей московской окраиной раскрывается ночное звездное небо, я на долгие минуты замираю на балконе с поднятой головой. Про Большую и Малую Медведицы мне еще бабушка в детстве рассказывала.
До сих пор с улыбкой вспоминаю, как шли мы с ней ночью на вокзал с тяжелыми вещами (возвращались в город после летних каникул) по деревенской улице в Калининской еще тогда области. И бабушке Маше, по-видимому, восхищенной небесной картиной, захотелось и до меня красоту эту недоступную донести.
Бабушка так увлеклась рассказом, что в канаву придорожную угодила… Да, тайна космической бездны редко кого оставляет равнодушным. Но самое главное, признайтесь, нет среди нас таких, кто не пытался хотя бы раз в жизни разглядеть в уходящей в звездную бесконечность дали хоть самый малый признак внеземной жизни.
20 июля 1969 года нога человека впервые коснулась поверхности другой планеты. Американские астронавты побывали на соседней с нами Луне. Мастерски сработанный фейк это или безусловная явь — до сих пор окончательно не признано. Мой хороший приятель из ученых-ветеранов космической сферы не верит по-прежнему в эту лунную прогулку. Я не могу с ним согласиться или не согласиться.
Я просто не перестаю мечтать о реальных полетах людей на далекие планеты. И конечно, очень хочу, чтобы человечеству повезло встретиться с иной разумной цивилизацией. Кстати, в 1970-м году советский планетоход «Луноход-1» в течение долгих десяти с половиной месяцев изучал поверхность естественного земного спутника. И, с точки зрения науки, эта экспедиция была намного содержательней.
Перечитывая любимых писателей-фантастов, натыкаюсь на рассказ Рэя Брэдбери «Здесь могут водиться тигры». Как же я завидую этим придуманным астронавтам, в какие-то несколько земных недель добравшихся на 7-ю планету 84-й звездной системы! И вот, закрывая глаза, я уже начинаю представлять и себя парящей над гостеприимной цветущей долиной, целым миром, самим по себе обладающим разумом.
Уверена, что за миллионы световых лет от нашей матушки-Земли такой мир существует. Уже многие явления и изобретения, некогда описанные фантастами, сегодня получили свое реальное воплощение. В романе Жюля Верна «С Земли на Луну…» еще в 1865 году многие детали недавнего полета на Луну были вполне точно угаданы. А Джонатан Свифт в своем «Путешествии Гулливера» уже в 1726 году написал о двух спутниках Марса. Предсказания Герберта Уэллса, еще одного именитого писателя, сбылись на целых 80 процентов: телефон и интернет, невидимые для радара стелс-самолеты, маскирующий человека и технику метавещественный камуфляж и многое другое.
Что еще впечатляет и радует сегодня, так это появление новых, необыкновенных профессий: космические робототехники и космические же геологи, астробиологи и астроинженеры.
И пусть не наши дети, но, может быть, все-таки внуки смогут преодолеть десятки парсеков и отыскать во Вселенной родственные души. Когда «караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды…».
Вечерняя Москва: последние новости
Три парня едва не утонули на северо-западе Москвы Александр Розенбаум борется с онкологией Билеты на концерты в зал «Зарядье» разлетаются, как горячие пирожки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО112
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей171
Убийцу подлодок впервые показали на видео53
Пока вы спали: россиянам вернут накопления85
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы28
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение