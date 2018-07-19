Топ-6 крутых фильмов о политике, которые ты точно досмотришь 

Совсем скоро на экраны выходит драматический триллер «Опасная игра Слоун», главная роль в котором у нашей любимицы Джессики Честейн (41). Элизабет Слоун — самый рисковый политический лоббист в США. Интриги, манипуляции и ловушки — вот ее работа, она шокирует оппонентов непредсказуемостью и никогда не проигрывает.
https://www.youtube.com/watch?v=BLon5g6Pixk
Российские зрители увидят фильм 2 августа, а мы пока вспомнили топ-6 самых крутых фильмов о сильных женщинах-политиках.
«Леди»
Режиссер: Люк Бессон (59)
Главная женская роль: Мишель Йео (55)
Фильм Люка Бессона о Нобелевской лауреатке, национальной героине Бирмы — Аун Сан Су Чжи. Используя учения о ненасилии Махатмы Ганди, она занялась политикой, и именно благодаря этой женщине в Бирме появилась демократия.
https://www.youtube.com/watch?v=SFmGxW4q0gs&t=25s «Наш бренд — кризис»
Режиссер: Дэвид Гордон Грин (43)
Главная женская роль: Сандра Буллок (53)
Фильм рассказывает о группе американских политтехнологов, работавших на президентских выборах в Боливии. Их глава — Джейн (в исполнении Сандры Буллок), которая старается не только принести победу своему кандидату, но и не допустить в стране кризиса.
https://www.youtube.com/watch?v=0vl4Xmhwccc
«Железная леди»
Режиссер: Филлида Ллойд (61)
Главная женская роль: Мэрил Стрип (69)
Биографический фильм о жизни премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Она занимала свой пост почти 12 лет и прославилась на весь мир по-настоящему стальным характером. Она боролась за свободу и права человека.
https://www.youtube.com/watch?v=sUCU44dseVs
«Иоанна — женщина на папском престоле»
Режиссер: Зенке Вортманн (58)
Главная женская роль: Йоханна Вокалек (43)
Это история о том, как тяжело было образованной девушке во времена Средневековья. Но главная героиня справилась — когда в 814 году от Рождества Христова умирает Карл Великий, в тот же день рождается Иоанна, которой удалось возглавить католическую церковь. Ватикан, кстати, до сих пор не признает факта, что два года на престоле пребывала женщина. Мнения историков также разделились.
https://www.youtube.com/watch?v=6X7eBkgIZQc
«Королева»
Режиссер: Стивен Фрирз (77)
Главная женская роль: Хелен Миррен (72)
За роль королевы Елизаветы II в этом фильме Хелен Миррен получила в 2007 году свой первый «Оскар». Это трогательный фильм о том, как Елизавета переживает смерть принцессы Дианы и кризис Британской монархии.
https://www.youtube.com/watch?v=BfzFqHtEs-k&t=1s «Карточный домик»
Главная женская роль: Робин Райт
А это один из самых популярных сериалов последних лет. Клэр Андервуд — женщина-политик, жена амбициозного человека, который метит в президенты. Кстати, из-за секс-скандала Кевина Спейси (58) уволили из сериала, и теперь у актрисы Робин Райт есть все шансы стать главной фигурой в этой истории.
https://www.youtube.com/watch?v=7Qh1rXO-rdE Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-6-krutyh-filmov-o-politike-kotorye-ty-tochno-dosmotrish/