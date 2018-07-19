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В Ставрополе проведут пять «Разумных вечеров»
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В Ставрополе проведут пять «Разумных вечеров» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
До конца лета в Ставрополе запустят новый досуговый проект для горожан «Разумные вечера», в рамках которого проведут пять субботних игр «Что? Где? Когда?» на Александровской площади.
«Принять в них участие сможет любой желающий, любого возраста и совершенно бесплатно. Достаточно зарегистрироваться на сайте клубпн.рф и подать онлайн-заявку, прием стартует 23 июля. Или же можно подойти в день турнира за 30 минут до старта и лично подать заявку организатору», — сообщается на сайте мэрии.
Предполагается, что в каждом «Разумном вечере» одновременно смогут играть 40 команд по 6 человек. Каждой предстоит ответить на 40 вопросов, а победители определят по сумме правильных ответов.
Проект «Разумные вечера» реализуется на средства гранта президента РФ. Первый субботний интеллектуальный турнир состоится 28 июля в 18:00.
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