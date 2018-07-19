Ещё
В камчатских магазинах появился лосось по цене хлеба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В камчатских магазинах появился лосось по цене хлеба 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На прилавках камчатских магазинов появился свежий охлажденный лосось по 45 рублей за килограмм. Партию рыбы по цене хлеба планируют распродать до завтра.
Купить морепродукт по сниженной цене жителям Камчатки предлагают уже во второй раз. Впервые акция прошла 12 июля, сообщили в краевом министерстве рыбного хозяйства.
Колхоз в Петропавловске-Камчатском планирует поставлять товар по доступным ценам как минимум до 15 августа, пока будет длиться лососевая путина.
— Срок реализации рыбы весьма ограничен. Чтобы она досталась всем желающим, в магазины налажены бесперебойные поставки с береговой фабрики колхоза, — заявил заместитель председателя правительства региона министр рыбного хозяйства Владимир Галицын.
Российская Газета: последние новости
Белорусские дипломаты помогут возвратить тело альпиниста на родину В Киргизии объяснили распространение радикализма в молодежной среде МИД РФ: Запад неприкрыто вмешивается во внутренние дела Македонии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО122
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей183
Убийцу подлодок впервые показали на видео59
Пока вы спали: россиянам вернут накопления84
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы29
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение