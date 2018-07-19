В камчатских магазинах появился лосось по цене хлеба

На прилавках камчатских магазинов появился свежий охлажденный лосось по 45 рублей за килограмм. Партию рыбы по цене хлеба планируют распродать до завтра.

Купить морепродукт по сниженной цене жителям Камчатки предлагают уже во второй раз. Впервые акция прошла 12 июля, сообщили в краевом министерстве рыбного хозяйства.

Колхоз в Петропавловске-Камчатском планирует поставлять товар по доступным ценам как минимум до 15 августа, пока будет длиться лососевая путина.

— Срок реализации рыбы весьма ограничен. Чтобы она досталась всем желающим, в магазины налажены бесперебойные поставки с береговой фабрики колхоза, — заявил заместитель председателя правительства региона министр рыбного хозяйства Владимир Галицын.