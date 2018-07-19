У американской лыжницы нашли рак. Только в феврале она стала олимпийской чемпионкой 

С появления Киккан Рэндалл начался ощутимый подъем американского лыжного спорта. Если вам ближе биатлон, то Рэндалл можно сравнить со Сьюзен Данкли, которая тянет за собой всех остальных. Только Рэндалл круче. За карьеру она успела стать и чемпионкой мира, и олимпийской чемпионкой. Да, оба раза в командном спринте, то есть всякий раз у нее была напарница топ-уровня, но какая разница. Успехи Рэндалл, ее личная медаль ЧМ-2009 в Либереце, победы на этапах Кубка мира, позволили остальным американкам поверить в себя. И теперь сборная США реальная сила, а Джессика Диггинс — один из топов лыжных гонок.
Диггинс, кстати, была напарницей Рэндалл и в 2013-м, и в 2018-м. Но если пять лет назад Киккан была локомотивом, то сейчас, конечно, все сделала сумасшедшая Джесс, опередившая лучших спринтеров мира Стину Нильссон (Швеция) и Майкен Фаллу (Норвегия).
После победы в Пхенчхане Рэндалл обмолвилась о завершении карьеры. Она уже пропускала сезоне 2015/16 из-за рождения сына. И сейчас никто особенно не удивился. Все-таки Киккан уже 35, и ее результаты в последние годы не взрывали мозг. Они были посредственными. Но дело не только в возрасте. На днях Рэндалл сообщила, что у нее диагностирован рак молочной железы. В инстаграме она оставила сообщение: «В ближайшие месяцы моя жизнь изменится».
Киккан рассказала, что рак был пойман на ранней стадии. И уже сейчас она проходит курс лечения в Анкоридже. Рэндалл несколько лет назад начал красить пряди волос в розовый цвет. Теперь он для нее особенный.
— Розовый цвет открыл новую главу в моей жизни, так как у меня недавно был диагностирован рак. Это страшно, когда вы узнаете, что у вас рак, и каждый день я задавалась вопросом, как это могло произойти со мной. Но я пообещала себе, что буду оставаться позитивной, активной и решительной во время моего лечения. Я собираюсь быть такой же упорной, сильной и энергичной, как и на протяжении всей моей карьеры, чтобы ответить на вызов.
На прошлой неделе у Рэндалл начался первый курс химиотерапии. Но она держит себя в тонусе: сначала занятия в тренажерном зале, затем поездка в больницу на велосипеде, а потом снова на байке домой.
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения ежегодной премии ESPY awards — Excellence in Sports Performance Yearly Award, которую еще называют спортивным «Оскаром». Но награда Рэндалл не досталась. Вместе с Диггинс они были номинированы в категории «Лучший олимпийский момент». Но приз вручили знаменитому сноубордисту Шону Уайту за его феноменальный заключительный спуск, который принес ему третье олимпийское золото в карьере.
Еще более красивой истории состояться не дали.