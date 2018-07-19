У американской лыжницы нашли рак. Только в феврале она стала олимпийской чемпионкой

С появления Киккан Рэндалл начался ощутимый подъем американского лыжного спорта. Если вам ближе биатлон, то Рэндалл можно сравнить со Сьюзен Данкли , которая тянет за собой всех остальных. Только Рэндалл круче. За карьеру она успела стать и чемпионкой мира, и олимпийской чемпионкой. Да, оба раза в командном спринте, то есть всякий раз у нее была напарница топ-уровня, но какая разница. Успехи Рэндалл, ее личная медаль ЧМ-2009 в Либереце, победы на этапах Кубка мира, позволили остальным американкам поверить в себя. И теперь сборная США реальная сила, а Джессика Диггинс — один из топов лыжных гонок.

Диггинс, кстати, была напарницей Рэндалл и в 2013-м, и в 2018-м. Но если пять лет назад Киккан была локомотивом, то сейчас, конечно, все сделала сумасшедшая Джесс, опередившая лучших спринтеров мира Стину Нильссон ( Швеция ) и Майкен Фаллу ( Норвегия ).

После победы в Пхенчхане Рэндалл обмолвилась о завершении карьеры. Она уже пропускала сезоне 2015/16 из-за рождения сына. И сейчас никто особенно не удивился. Все-таки Киккан уже 35, и ее результаты в последние годы не взрывали мозг. Они были посредственными. Но дело не только в возрасте. На днях Рэндалл сообщила, что у нее диагностирован рак молочной железы. В инстаграме она оставила сообщение: «В ближайшие месяцы моя жизнь изменится».

Киккан рассказала, что рак был пойман на ранней стадии. И уже сейчас она проходит курс лечения в Анкоридже. Рэндалл несколько лет назад начал красить пряди волос в розовый цвет. Теперь он для нее особенный.

— Розовый цвет открыл новую главу в моей жизни, так как у меня недавно был диагностирован рак. Это страшно, когда вы узнаете, что у вас рак, и каждый день я задавалась вопросом, как это могло произойти со мной. Но я пообещала себе, что буду оставаться позитивной, активной и решительной во время моего лечения. Я собираюсь быть такой же упорной, сильной и энергичной, как и на протяжении всей моей карьеры, чтобы ответить на вызов.

На прошлой неделе у Рэндалл начался первый курс химиотерапии. Но она держит себя в тонусе: сначала занятия в тренажерном зале, затем поездка в больницу на велосипеде, а потом снова на байке домой.

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения ежегодной премии ESPY awards — Excellence in Sports Performance Yearly Award, которую еще называют спортивным «Оскаром». Но награда Рэндалл не досталась. Вместе с Диггинс они были номинированы в категории «Лучший олимпийский момент». Но приз вручили знаменитому сноубордисту Шону Уайту за его феноменальный заключительный спуск, который принес ему третье олимпийское золото в карьере.

Еще более красивой истории состояться не дали.