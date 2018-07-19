«Он застыл в СССР, так тренируют идиоты». Российская хоккеистка наехала на директора своего клуба

Уфимская «Агидель» в сезоне 2017-2018 впервые в своей истории стал чемпионом Женской хоккейной лиги. В финале плей-офф клуб из столицы Башкортостана со счетом 3:0 обыграл дмитровское «Торнадо» и выиграл долгожданный титул — до это на протяжении шести лет «Агидель» неизменно становилась обладателем серебряных или бронзовых медалей.

После чемпионского сезона команду покинула один из основных игроков — защитник Екатерина Ананьина . А вчера девушка на своей странице «Вконтакте» опубликовала открытое письмо, которое получилось очень скандальным.

Для начала девушка поблагодарила болельщиков «Агидели» и своих партнеров по команде.

А затем обрушилась с критикой на спортивного директора клуба Александра Семака (чемпиона мира, экс-игрока четырех клубов НХЛ), назвав его человеком «застывшим в СССР и нежелающим учиться».

Далее Екатерина поделилась своим мнением о том, чьей заслугой на самом деле является золото «Агидели».

Рассказала, что Семак в клубе исполнял не только обязанности спортивного директора, но и контролировал тренировочный процесс, а также занимался финансовыми вопросами.

И обвинила руководителя «Агидели» в том, что именно из-за него закончилась карьера Ананьиной на уфимском телевидении.

Клуб отреагировал на открытое письмо хоккеистки постом в Инстаграме:

«В связи с успехом уфимской «Агидели» в прошедшем сезоне, экс-игрок команды Екатерина Ананьина в ультимативной форме потребовала увеличения действующего соглашения в 2,5 раза. Клуб посчитал нецелесообразным идти на уступки игроку и, учитывая её пожелания, обменял права на неё в другую команду. ЖХК «Агидель» желает Екатерине дальнейших успехов в карьере в новом клубе».

Ананьина в ответ обвинила Семака и пресс-службу «Агидели» во вранье.

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