МИД Турции призвал США не медлить в вопросах борьбы с ФЕТО 

АНКАРА, 19 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не должны медлить в вопросах борьбы с «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО). Об этом, как сообщает агентство Anadolu, заявил в четверг МИД Турции.
"В ходе [прошедших в Анкаре в этом месяце] американско-турецких переговоров мы отметили недопустимость затягивания шагов по борьбе с течением ФЕТО", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Анкара обвиняет проживающего в США с 1999 года исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и возглавляемую им ФЕТО в попытке госпереворота, которая была предпринята в Турции 15 июля прошлого года. По словам турецких властей, они передали в министерство юстиции США «80 коробок с доказательствами вины» Гюлена, в отношении которого в Турции было заведено уголовное дело и выдан ордер на заочный арест. В ноябре прошлого года тогдашнего премьера Турции Бинали Йылдырым заявил в Вашингтоне, что отношения с США не наладятся до тех пор, пока Анкаре не будет выдан проповедник Гюлен.