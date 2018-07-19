Светлана Емельянова вошла в правление банка «Открытие»

Как уточняется в сообщении «Открытия», в качестве члена правления Емельянова будет курировать весь комплекс вопросов, связанных с операционной деятельностью банка, повышением эффективности операционных процессов и функций.