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Светлана Емельянова вошла в правление банка «Открытие»
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Светлана Емельянова вошла в правление банка «Открытие» 

Банки.ру 57 минут назад
Руководитель операционного блока банка «Открытие» Светлана Емельянова после согласования ее кандидатуры Банком России вошла в состав правления кредитной организации.
Как уточняется в сообщении «Открытия», в качестве члена правления Емельянова будет курировать весь комплекс вопросов, связанных с операционной деятельностью банка, повышением эффективности операционных процессов и функций.
Светлана Емельянова окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «физика» и Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». Обладает 20-летним опытом работы на российском финансовом рынке. До прихода в «Открытие» более 12 лет проработала в группе ВТБ, занимая должности главного бухгалтера, заместителя директора финансового департамента банка ВТБ 24, а затем главного бухгалтера — руководителя департамента учета и отчетности банка ВТБ. В 1994—1998 годах работала в КБ «ОПМ-Банк», последовательно занимая должности операциониста, экономиста кредитного отдела, старшего экономиста, заместителя главного бухгалтера, заместителя председателя правления — начальника отдела внутреннего контроля. В 1998—2006 годах занимала пост главного бухгалтера в АКБ «Финансбанк» и банке «Русский Стандарт».
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