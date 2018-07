Instagram дня: художник помещает лицо Тимоти Шаламе на картины Мунка, Вермеера и Караваджо

Густава Климта, Любовь к Тимоти Шаламе, звезды фильмов «Леди Берд» и «Зови меня своим именем», не знает границ: его лицо помещают не только на одежду (в рубашке с изображением актера пришел на «Оскар» даже сценарист Джеймс Айвори ), но и на шедевры мирового искусства. В «инстаграме» появился аккаунт @chalametinart, где Тимоти становится героем картин Яна Вермеера Сандро Боттичелли , Рене Магритта и других художников — выглядит не хуже оригинала!

A Young Man with a Basket of Fruit (Personification of 'Summer'), 1640 by Bartolomé Esteban Murillo #chalametinart #timotheechalamet Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 15 Июл 2018 в 9:20 PDT The Music Lesson or Lady at the Virginals with a Gentleman, 1662-1665 by Johannes Vermeer #timotheechalamet #chalametinart Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 4 Июл 2018 в 8:27 PDT The Scream, 1893 by Edvard Munch #chalametinart Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 1 Июл 2018 в 3:49 PDT Boy with a Basket of Fruit, c.1593, by Michelangelo Merisi da Caravaggio #timotheechalamet #chalametinart Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 8 Июл 2018 в 11:01 PDT The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp, 1632 by Rembrandt 🎨🎨 #timotheechalamet #chalametinart Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 2 Июл 2018 в 12:41 PDT The Son of Man, 1964 by René Magritte #chalametinart #timotheechalamet Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 6 Июл 2018 в 11:09 PDT Lady Writing a Letter with her Maid, 1670-1671 by Johannes Vermeer #timotheechalamet #chalametinart Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 9 Июл 2018 в 5:09 PDT George Gordon Byron, 6th Baron Byron, 1813 by Richard Westall #chalametinart #timotheechalamet Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 12 Июл 2018 в 11:07 PDT The Flower Seller on the Champs Elysees by Louis Marie de Schryver (1862 — 1942) #timotheechalamet #chalametinart Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 11 Июл 2018 в 10:03 PDT Marie Antoinette and her Children, 1787 by Élisabeth Louise Vigée Le Brun #timotheechalamet #chalametinart (posting a darker version cuz idk I like it wayy better 🤷🏼‍♀️) Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 5 Июл 2018 в 11:10 PDT The Desperate Man, 1844-1845 by Gustave Courbet #timotheechalamet #chalametinart Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 10 Июл 2018 в 2:01 PDT The Birth of Venus, 1480s by Botticelli 🎨🎨 #timotheechalamet #chalametinart Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 3 Июл 2018 в 10:58 PDT David, 1501-1504 by Michelangelo #timotheechalamet #chalametinart Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 9 Июл 2018 в 11:15 PDT The Kiss, 1907-1908 by Gustav Klimt #timotheechalamet #chalametinart Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 3 Июл 2018 в 2:30 PDT Girl Reading A Letter at an Open Window, 1657-59 by Johannes Vermeer 🎨🎨 #timotheechalamet #chalametinart Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 2 Июл 2018 в 12:49 PDT American Gothic, 1930 by Grant Wood #timotheechalamet #chalametinart Публикация от badly photoshopped timmy (@chalametinart) 1 Июл 2018 в 5:06 PDT