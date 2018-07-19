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СК проверяет информацию о врачах, отказавшихся лечить кемеровчанина с травмой черепа
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СК проверяет информацию о врачах, отказавшихся лечить кемеровчанина с травмой черепа 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следователи проверяют сообщение о том, что в Кемерове врачи сутки отказывались лечить серьезно пострадавшего пациента.
Инцидент произошел 16 июля. Мужчина упал и получил открытую черепно-мозговую травму. После этого его доставили в больницу. Однако в течение суток ему не оказывали никакой помощи. Врачи лишь дали мужчине таблетку.
На следующий день пациента доставили в другую больницу. Там ему сделали операцию. Мужчина находился в коме. Его родственница сообщила, что у пациента удалили половину мозга.
Проводится доследственная проверка. Действия врачей получат правовую оценку.
Сегодня утром 51-летний мужчина скончался, сообщает VSE42.ru. Точная причина его смерти пока неизвестна.
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