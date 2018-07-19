СК проверяет информацию о врачах, отказавшихся лечить кемеровчанина с травмой черепа

Следователи проверяют сообщение о том, что в Кемерове врачи сутки отказывались лечить серьезно пострадавшего пациента.

Инцидент произошел 16 июля. Мужчина упал и получил открытую черепно-мозговую травму. После этого его доставили в больницу. Однако в течение суток ему не оказывали никакой помощи. Врачи лишь дали мужчине таблетку.

На следующий день пациента доставили в другую больницу. Там ему сделали операцию. Мужчина находился в коме. Его родственница сообщила, что у пациента удалили половину мозга.

Проводится доследственная проверка. Действия врачей получат правовую оценку.

Сегодня утром 51-летний мужчина скончался, сообщает VSE42.ru. Точная причина его смерти пока неизвестна.