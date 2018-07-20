Ещё
Гривач: санкции США ударят по Европе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гривач: санкции США ударят по Европе 

Sputnik Молдова 2 часа назад
Фото: Sputnik Молдова
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности России Алексей Гривач считает, что соответствующая инициатива сенатора Джона Баррассо может являться частью проплаченной кампании, направленной против России, что вполне ожидаемо от американских парламентариев.
В эфире радио Sputnik он отметил, что это может быть связано с недовольством относительно укрепления российско-европейского сотрудничества в области энергетики, что создает новые препятствия на пути американского сжиженного газа в Европу.
Эксперт полагает, что в нынешней ситуации Белый дом не будет вводить санкции против компаний, связанных с «Северным потоком-2». Дело в том, что в таком случае они могут коснуться именно Европы. Гривач также отметил, что Дональд Трамп вряд ли пойдет на еще большее обострение отношений с европейским бизнесом, который и без этого находится не на высоте после начала пошлинной войны.
Ранее стало известно, что сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо внес в Конгресс США законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2» с целью «остановить русскую энергетическую агрессию». По словам Баррассо, которого цитирует RT, предложенный им законопроект предоставит членам НАТО возможность избежать «политического принуждения и манипуляций» со стороны России.
Sputnik Молдова: последние новости
Дожди и грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 19 и 20 июля Российский мундиаль: каким мы его запомним Шестилетнюю россиянку признали самой красивой девочкой планеты
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии261
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец16
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России300
На Украине раскопали могилу ведьмы28
Умерла жена Высоцкого49
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение