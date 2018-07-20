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Еще один храм: в Самаре построят церковь в Рубежном
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Еще один храм: в Самаре построят церковь в Рубежном 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Владыка Сергий лично приехал осмотреть место стройки
Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий определил место для строительства храма в честь Фрола и Лавра в поселке Рубежный. Об этом рассказали местные жители.
Процедура выбора и освящения земельного участка стала официальной благодаря личному участию владыки Сергия.
—В мероприятии приняли участие настоятель будущего храма Александр и жители микрорайона. Храму быть, — написали местные жители в соцсетях.
Поселок Рубежный приобрел общественную известность благодаря проекту строительству на его территории крематория. Местные жители выступили резко против. Врио губернатора Азаров поручил проверить законность выданного разрешения на строительство. Оказалось, что там не все чисто. В итоге крематорию подыщут другое место.
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