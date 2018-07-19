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Кто станет ведущим детского «Евровидения-2018» в Минске
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Кто станет ведущим детского «Евровидения-2018» в Минске 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Около ста дерзновенных «спартанцев» готовы сражаться за роль ведущих детского «Евровидения-2018», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской телерадиокомпании. Возможно, что заявочный лист мог бы продолжать пополняться, если бы медиахолдинг не завершил прием заявок для участия в кастинге ведущих международного форума.
Среди претендентов — взрослые и дети от 9 до 14 лет. Есть в их числе белорусские участники международного детского форума разных лет: Ксения Ситник (2005 год), Надежда Мисякова (2014 год), Руслан Асланов (2015 год), Хелена Мерааи (2017 год).
Свои анкеты прислали ведущая детского «Евровидения-2010» Лейла Исмаилова и финалисты национальных отборочных туров взрослого «Евровидения» Анжелика Пушнова и Олег Щуцкий. «Живой кастинг претендентов вместе с шоу-директором детского „Евровидения-2018“ Гордоном Бонелло планируется провести в августе», — рассказали в пресс-службе компании в белорусской столице.
К претендентам на роль ведущих, подчеркнули они, выдвигались строгие и четкие требования: владение английским языком, умение держаться на сцене, работать в кадре и превосходно импровизировать. Кроме того, надо было иметь опыт работы в прямом эфире и участие в крупных телевизионных проектах.
Будет к месту напомнить, что детский конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет 25 ноября в культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена». Организатором и координатором всех мероприятий форума выступает национальная телерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).
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