В Майкопе ремонтируют дворы многоэтажек

Майкопе продолжается ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. На эти цели из бюджетов всех уровней выделяется 67,4 млн рублей.

Напомним: ремонт дворов проводится в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который был инициирован партией «Единая Россия» на основании наказов и обращений жителей. Эта инициатива получила поддержку президента и правительства России и легла в основу долгосрочной федеральной программы.

В прошлом году столица Адыгеи стала первой в регионе площадкой для реализации этого масштабного проекта. В этом году благоустройство майкопских дворов продолжается.

Перечень работ определили сами горожане — жители многоэтажек. Он включает установку детских и спортивных площадок, обустройство парковок, ремонт дорог и тротуаров, спил аварийных деревьев и другие мероприятия. На основании пожеланий жильцов и видения того, как должен выглядеть их двор, специалисты разработали индивидуальные дизайн-проекты по каждой территории. Все они будут воплощены в жизнь в этом году.

При проведении работ специалисты учитывают прошлогодний опыт. Так, при обустройстве детских и спортивных площадок устанавливаются новые — более прочные и надежные — ограждения.

Сейчас в завершающей стадии — работы по пяти адресам. Это дворы по ул. Герцена, 100 и Герцена, 104, по ул. Краснооктябрьской, 34, по ул. Ленина, 8, по ул. Ленина, 62, а также по ул. Юннатов, 8, кор.3. Всего же в этом году будет благоустроено 20 дворов, объединяющих 33 многоэтажки. Планируется, что благоустройство всех территорий завершится до конца сентября.

Мэр республиканской столицы Андрей Гетманов держит на личном контроле ход ремонта дворов многоквартирных домов. Все работы должны быть выполнены качественно, в срок и в соответствии с пожеланиями жителей, — такую задачу ставит глава Майкопа.

— Приоритетный проект по формированию комфортной городской среды создан и реализуется для людей, на основании их обращений и пожеланий — и люди должны быть довольны результатом. Нужно слышать жителей, максимально учитывать их мнение, активно привлекать их к приемке работ, — подчеркивает Андрей Гетманов.

В реализации программы по ремонту дворовых территорий активно задействован городской депутатский корпус.

— Депутатский корпус координирует обращения граждан в общественную приемную партии «Единая Россия» и ТОСы по вопросам благоустройства дворовых территорий города. Профильный комитет Совета народных депутатов МО «Город Майкоп» по ЖКХ, инфраструктуре и градостроительству тесно взаимодействует с городским управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и осуществляет контроль за сроками, ходом, качеством выполняемых ремонтных работ и их соответствием ранее утвержденным дизайн — проектам дворовых территорий, — отметил председатель Совета народных депутатов МО «Город Майкоп» Азмет Джаримок.

Ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» находится под пристальным вниманием фракции партии «Единая Россия» в СНД МО «Город Майкоп».

В ближайшее время запланирована выездная инспекция членов фракции по всем реконструируемым дворовым объектам. В состав этой рабочей группы войдет заместитель главы города Михаил Галушко, курирующий вопросы благоустройства муниципалитета.